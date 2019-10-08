加拿大油砂矿被挪威退休基金抛弃

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挪威最大的退休基金KLP宣布将不再向从油砂矿项目中获得收入的公司投资。

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在过去十年中，挪威退休基金KLP向加拿大的油砂矿公司投入了大量资金，但在地球气候变化引发的世界环境保护浪潮一浪高过一浪的情况下，这个挪威退休基金也与时俱进地改变了其投资项目选择标准。

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拥有940亿美元资产的KLP挪威基金现在认为，加拿大阿尔伯塔省北部麦克默里堡地区油砂矿开采项目由于会产生大量温室气体、与煤炭开采项目同样属于对环境有害的资源开发项目。

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受到挪威KLP退休基金终止投资决定影响的加拿大能源公司包括Cenovus Energy, Suncor Energy, Husky Energy 和Imperial Oil公司。最近挪威KLP退休基金公司抛售了价值7700万美元的上述公司股票。

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不过，加拿大油砂矿Cenovus Energy公司强调指出，由于采用先进的开采和提炼技术，该公司每桶石油产生的温室气体与十年前相比已经减少了三分之一。而Suncor公司则表示，其一些油砂矿生产的石油每桶产生的温室气体已经与美国石油每桶产生的温室气体量持平。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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