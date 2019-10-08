卡尔加里又下了今年第二场雪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

卡尔加里（Calgary）市星期二（10月8日）白雪茫茫，这已经是今年秋季以来的第二场雪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部的天气报告说，阿尔伯塔省西南部的大部分地区今天都有降雪，一些地区会降雪 25 厘米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部的预报还说，雪会越来越大，星期二卡尔加里的温度也将缓慢下降，降至大约 –6C，寒流带来的西北风风速将达每小时 50 公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期二晚上，卡尔加里市会有积雪大约 10 厘米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

路况困难

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部告诫说，由于下雪，卡尔加里市的公路、道路、人行道、停车场，路面都很滑，导致开车和行走困难，人们需要为迅速改变和恶化的出行条件做好准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里国际机场也表示，航班可能会受到影响，乘客应提前查询航班的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada