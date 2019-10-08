多伦多警方拘捕自导绑架案的中国小留学生

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多伦多郊区万锦市警方拘捕了一名16岁的中国留学生。

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多伦多约克地区警方星期二说，他们在9月27日午夜时分前往一幢民居，被告知那里发生了一起绑架案。

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报案者当时向警方出示了一个视屏，显示一个16岁的中国男留学生被用黑布蒙眼，捆绑着，这段视频已经通过社交媒体发送给这位留学生的父母以索取100万加元的赎金。

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在大约1个多小时后的凌晨1点30分，警察在附近Richmond Hill的一个餐馆里找到了这个留学生。

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警方说，进一步的调查显示这个留学生自己导演了自己的被绑架案，以骗取父母的钱财。

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警方表示，这一自导绑架案导致警方出动大量警力，这是犯罪行为。警方指控这名留学生扰乱公众罪。

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根据加拿大少年犯罪法，加拿大警方目前不能公布这一小留学生的姓名。

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With Levon Sevunts，RCI English Service

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