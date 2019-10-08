有消息说汇丰计划在全球裁员1万人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

英国工会联合会 （British labour union Unite ）对汇丰银行（HSBC）将在全球裁员10,000人的报道表示沮丧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汇丰银行周一（10月7日）拒绝对《金融时报》 （Financial Times）发表的有关报道发表评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有关报道称，汇丰银行的临时总裁诺埃尔·奎因（Noel Quinn）计划在整个集团内寻求能够立即节省开支的途径，以控制成本，大幅裁员是手段之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在英国脱欧的不确定性下，汇丰银行已经裁减了约 4,700 个工作职位

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国工会联合会负责全国事务的多米尼克·胡克（Dominic Hook）表示，对于这些将有大量人失业的消息，汇丰银行需要做出全面反应，以保证员工队伍及时了解情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汇丰银行在全球范围内拥有员工大约 238,000人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（AP， CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada