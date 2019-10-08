顾问委员会称：自由党政府没有为加拿大药品保险项目提供足够资金

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霍斯金斯医生（Dr. Eric Hoskins）领导的加拿大药品保险项目顾问委员会称，自由党政府没有为加拿大药品保险项目的实施准备足够资金。

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霍斯金斯医生是自由党联邦政府任命的研讨设立加拿大药品保险项目的顾问委员会主席，自由党政府表示在未来四年中为实施药品保险项目拨款60亿加元。

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霍斯金斯医生称这60亿加元拨款是实施全民药品保险项目的“首付”。

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自由党领袖特鲁多说，如果自由党在本次竞选中得以胜出连任，联邦政府将和各省政府协商推出全民医药保险项目。

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顾问委员会主席霍斯金斯医生指出，这一项目的实施将基于各省和地区政府对联邦政府的完全信任，各省和地区政府需要联邦政府显示出在拨款方面的诚意。

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除自由党外，本次大选中还有两个党，新民主党和绿党提出支持全民药品保险项目。

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新民主党称将提供100亿加元从明年开始逐步实施全民药品保险项目。

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绿党在竞选纲领中称将为实施全民药品保险项目的第一年提供267亿加元，这是绿党竞选纲领中最大的一笔开支。

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RCI with Hannah Thibedeau, CBC News，

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