麦克•芬尼迪在卖奶酪(Submitted by Mike Finnerty)

CBC主持人麦克·芬尼迪的休假年：在英国农贸市场卖奶酪

作者 林倍加 |
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发表 2019年10月8日（星期二）12:31
更新 2019年10月8日（星期二）14:05
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一大早7点，英国伦敦的百年老市场博罗市场（Borough Market）还没对公众开放，但许多批发摊位已经在忙乎了，

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如果你在那里，你会听到草莓摊主在大声吆喝“快来拿草莓，今早新摘的草莓！” 加拿大广播公司蒙特利尔的晨间节目“Daybreak”主持人麦克·芬尼迪（Mike Finnerty）现在能很娴熟地模仿草莓批发摊位的吆喝，因为他在这个草莓摊位旁边的奶酪摊位工作。

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麦克·芬尼迪早些时候暂时离开他的主持人工作，搬去了英国伦敦，并在博罗市场的一个奶酪摊位找了一份工。他最近在CBC的周末广播节目The Sunday Edition发了一篇稿，谈及他为什么选择了这一临时工作以及他对生活和工作的一些看法。

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奶酪摊贩听起来有点浪漫，但麦克说这摊位上的活儿可不那么浪漫，每天的工作从打扫摊位开始，而且每天都能扫出少量老鼠屎来，对热爱逛老市场，品尝特色食品的旅游者和外行人来说，这恐怕是挺新鲜但有点担心的事情。

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(Submitted by Mike Finnerty)

不过麦克接下来解释，市场的害虫管理部门说这些老鼠屎是过路老鼠留下的，麦克工作的奶酪摊位卫生合格，他们每天打烊的时候都将所有奶酪产品密封，而且把摊位上所有的食品残渣都清理得干干净净。

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麦克喜欢奶酪，他16岁时去法国做高中交换生时第一次接触到美味的法国奶酪，他在那里学会了说法语，也学会了如何老道地品尝奶酪，对一个16岁的小男生来说，那个学期里他学到了许多在加拿大自己家里学不到的东西。

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麦克从那以后一直喜欢特色奶酪，在奶酪摊位上他很高兴能看到人们，尤其是孩子们品尝奶酪时，一瞬间圆睁眼睛，然后裂开嘴大笑，再然后伸出手要再多来一点。

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之后他将话锋到他自己，他说，我发现我在工作中失去了这种快乐和发现的感觉，于是他决定离开工作一段时间。

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麦克热爱他在CBC当主持人的早间节目Daybreak。他说“当麦克风的红色指示灯打开时，我的心总是会加跳一下，我在节目中遇到许多独特的人，我喜欢我的听众们。”

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主持人麦克•芬尼迪 (Jean Bernier/CBC)

但9年来每天凌晨3点起床，一周五天，再加上每天下午回家后和每个周末脑子里时不时考虑接下来的节目，他意识到他每个星期中最好的自己都给了他的节目，他几乎没有多少可以留给他的朋友和家人。

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他说，在他不上班的时间里，他觉得他不再敏锐，不再强壮，不像先前那样待人耐心，原先多彩的世界好像变成了仅仅是黑白色的了。好像星期五晚上8：30分，他就只想上床休息了。

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他终于在去年冬天的一个星期五下了决心。他告诉他老板他需要离开一段时间，接下来他拎了三袋行李，搬回了他当年记者生涯开始的地方，英国伦敦，他曾在那里生活工作过10年。他搬回了他当年住过的街区，那也曾是狄更斯和莎士比亚留下过足迹的街区。

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说是休假年（sabbatical），其实只有少数人能像大学教授那样享受拿工资去别的院校做研究写论文的休假年，大多数人的sabbatical其实是留职停薪，麦克属于后者，所以他仍需要有点工作。

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他喜欢奶酪，他找到了一份非全职的奶酪摊位的工作，在他求职申请时，他被问及他能否吃得消这份体力活儿，当然了，他能。

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他相信和他喜欢的奶酪打交道的体力活儿会有助他重新找到生活的支点。

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自然，他不想全职打这份工，他现在用他的存款生活，但这是第一次，在他成年人生活中，他感觉他不再是时间上的穷人（time-poor），他成了时间的富人（time-rich）。

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他现在有足够的时间和朋友一道午餐；有大量的时间读书；每星期去公园跑步三次；还有空去莎士比亚剧院看戏（买5英镑的站票）；去泰特现代美术馆看看，坐坐；他还自己当汗滴男（handyman）修理自己家的东西；等等。

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他现在不再是领导和教练，他是学生，他的奶酪摊老板是26岁年轻人，他很愉快地向小老板学习奶酪知识，穿着奶酪摊贩的围裙，他感觉自己很棒。

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麦克说，他现在还不确知所有这一切到底意味这什么，他目前的生活和以往的生活将如何融合，他暂时把这些问题放在一边。但这一年中，他走过了生活中的一个十字路口，他学了许多东西，也扔掉了一些东西。

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他说，我现在清晰地看到，我生活在多彩的生活中。

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