毒品过量死亡为啥不是大选关注的问题

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自从2015年联邦大选以来，加拿大死于毒品过量人的数量迅速增加，自2016年1月联邦政府开始追踪记录毒品过量死亡数字以来，已有至少1万2千8百人死于阿片类毒品过量，其中仅2018年就有4588人在加拿大死于阿片类毒品过量。

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毒品过量危机

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按常理来说，差不多每两个小时就有一人在加拿大死于毒品过量，这样的问题是一个应该引起选民和各主要政党在大选阶段关注的危机性问题，但实际情况却并不是这样。

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加拿大多伦多大学临床药理学教授David Juurlink指出，可以理解加拿大联邦政府有各种各样紧迫的问题要处理，但现在加拿大面临的阿片类毒品过量死亡问题就相当于每5、6个星期就有一架满载乘客和机组人员的波音747大客机坠毁、机上所有人员死亡，这样的问题还不算是危机吗？

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公共卫生官员、政策专家、减少毒品死亡者的慈善组织、瘾君子们都在呼吁联邦政府采取更有力和更有效的措施去解决阿片类毒品过量死亡问题，比如宣布加拿大全国处于毒品过量危机状态、提供更多的毒品安全注射中心、提供安全毒品、在加拿大全国实行毒品非罪化，等等。

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毒品非罪化

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但专家们承认，这些政策和措施还没有得到主流社会的认同，有希望成为加拿大执政党的主要联邦政党还在向选民显示他们对待毒品等犯罪行为不会手软，这些政党领袖们不愿意在竞选讲话中讨论毒品非罪化问题，即便这是为了挽救毒品过量死亡者的生命。

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不少加拿大人认为，自己辛苦挣钱交的税不应该用来为瘾君子提供毒品，一些加拿大纳税者说自己生活都面临困难，为什么要拿纳税人的钱供应毒品给瘾君子？

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加拿大毒品政策联盟主任Donald MacPherson指出，加拿大主要联邦政党领袖们觉得在毒品过量死亡问题上保持沉默比言多有失丢掉选票要好。

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今年4月份在哈利法克斯市举行的加拿大联邦自由党代表大会上，有代表提出并讨论了所有毒品非罪化的动议。但最后加拿大自由党代表大会还是否决了这个动议，而是决定先集中精力把大麻合法化问题落实好。

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不过，特鲁多的自由党还是承诺如果连选连任会在今后两年内拨款1亿加元用于帮助瘾君子从毒品中解脱出来，并在加拿大全国把安全毒品注射中心的数量增加到44个。

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安全注射中心

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相比之下在2015年，加拿大只在温哥华有一个安全毒品注射中心。

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特鲁多的自由党还承诺对那些因为少量拥有毒品、但没有暴力犯罪行为的首次触毒违反法律者给予法庭强制戒毒的处理。

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但设在多伦多的防止毒品过量草根组织负责人之一的Zoe Dodd认为，特鲁多自由党的这种建议等于是在毒品非罪化问题上开倒车，因为法院强制戒毒也是刑法处罚的一种。

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加拿大保守党则既反对毒品非罪化、也反对在加拿大全国增设毒品安全注射中心；虽然保守党领袖谢尔表示保守党的重点是戒毒、而不是让瘾君子继续吸毒，但到目前为止还没有拿出解决泛滥加拿大街头毒品过量致人死亡危机的办法，只是表示会很快拿出有针对性化解毒品过量问题的措施。

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提供安全毒品

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新民主党领袖辛格表示，新民主党若成为执政党会立刻宣布加拿大进入毒品过量死亡问题公共危机状态，停止把瘾君子作为刑事犯罪分子对待。

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而绿党领袖Elizabeth May则表示，绿党若成为执政党会比新民主党走的更远，除了加拿大全国进入毒品过量问题紧急状态和宣布毒品非罪化之外，还将向瘾君子们提供安全毒品以避免误食街头会致人死命的芬太尼毒品而死亡。

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RCI with Adam Miller · CBC News

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