苹果在上架香港App五天后，终迫于压力下架香港App

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苹果公司在上周五，10月4日同意上架一款香港地图应用HKmap.live。据报道，该款应用曾在10月2日被苹果公司拒绝，但在10月4日又被同意上架。

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该款应用能显示香港警察所在的位置，以及警方是否用催泪弹或其他即时信息，可以帮助示威者行动。

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该款App上架后，苹果公司遭到中国官方媒体抨击，中国媒体称该款应用是为“暴徒导航”，“用心险恶”，而苹果公司批准其上架，“为暴徒护航，居心何在？”

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这款香港App的编写者今天早些时候在推特上证实，苹果的App Store已经删除了这款App。苹果公司在下架后表示，这款App被用来阻碍警察抓捕嫌犯，也对香港居民构成威胁。

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这不是苹果公司第一次屈从中国政府的压力，几年前，苹果公司曾应要求删除中国地区的《纽约时报》App，也在中国的App Store删除过许多代理服务App。

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中国是苹果公司目前的第一大市场，2013年前，美国是苹果的第一大市场，中国当时是苹果仅次于美国的第二大市场。

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