魁北克省修改出租车业法规

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尽管遭到出租车司机们的强烈抗议，魁北克省议会于星期四（10月10日）晚间通过了一项新法律，对出租车业进行改革，放松了对魁省出租车行业的管制。

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新通过的法案17（Bill 17）废除了昂贵的出租车许可证制度，同时把以 App （应用程序）为平台的打车服务纳入了魁省法规。

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魁省交通部长弗朗索瓦·邦纳德尔（FrançoisBonnardel）表示，行业的适应将有一段过渡时期。

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魁北克省将拨出 8.14 亿加元来赔偿持有出租车许可证的司机，但出租车行业的代表称这不够。

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尚普兰出租车公司（Champlain Taxi）的总裁、蒙特利尔出租车公司协会发言人乔治·布西奥斯（George Boussios）希望出租车许可证的持有者能够获得公正的补偿。

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他还担心，手机打车公司的涌入，将导致市场过度饱和。

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魁北克省反对党 – 魁省自由党的议员加谭·巴雷特（Gaétan Barrette）对出租车司机的担忧表示支持，他说，当优步 Uber 进来时，出租司机的薪水就会下降。

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（CBC）

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