特鲁多安全受威胁、警方加强保卫

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星期六特鲁多在安大略省多伦多郊区Mississauga市举行的有两千人参加的竞选造势集会推迟了一个半小时才开始，而且原定陪同出席的特鲁多夫人也没有现身；现场倒是明显增加了多名身着特警服装的警卫，这些警卫几乎是组成人墙在保护特鲁多；从照片上可以看出特鲁多衣服里穿上了防弹背心。

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加拿大广播公司记者引用消息人士的话说，警方突然加强对特鲁多的保卫是因为收到安全威胁的情报。

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星期日特鲁多拒绝回答记者要求提供解释的问题，只是说他最关心的是家人的安全和现场民众的安全；并表示不会由此而改变竞选日程。

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当特鲁多被问到他取消了夫人参加Mississauga集会的安排、自己也穿上防弹衣、还有众多警卫簇拥，为什么不取消该集会以确保参加集会民众的安全，特鲁多再次重复家人和公众的安全是他最关心的问题，并说他是根据皇家骑警的建议行事的。

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特鲁多的两大竞选对手保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格都谴责了针对特鲁多的暴力威胁，并强调破坏选举的任何暴力威胁和行为都是不可接受的。

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