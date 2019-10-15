加拿大安省一大麻公司一季度赚利润 1640万

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加拿大的大麻公司 Aphria Inc 在上一个财政季度赚取利润1,640万加元。

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设在安大略省 Leamington 市的这个大麻公司表示，这已经是该公司在 2019-2020财政年度连续第二个财季实现盈利，上一财政季度的盈利为1,580万加元。

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Aphria Inc公司说，在截至到8月31日的这个财政季度，公司股票每股获利润7加分，而前一个财季，公司股票每股盈利 5 加分。

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加通社报道说，在 2019-2020 财政年度，Aphria公司上季度的总收入为1.261亿加元，而在加拿大消遣性大麻合法化之前，该公司上一财年的同期收入是1,330万加元。

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在预测其收入的报告中，Aphria公司重申，预计其2020财年的净收入将达到 6.5亿至 7 亿加元，分销收入占其总净收入的一半多一点。

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（CP, CBC）

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