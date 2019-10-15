大选最后一个星期少数党政府成主题

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进入加拿大大选最后一个星期的冲刺阶段后，在媒体开始关注出现少数党政府的情况下，谁将是谁的联合执政伙伴，加拿大主要政党领袖们也开始讨论这个问题。不同的是有的政党领袖是喜上眉梢地谈论、如新民主党领袖辛格，有的政党领袖是一脸尴尬地谈论、如自由党领袖特鲁多，还有的政党领袖则是生气地谈论，比如保守党领袖谢尔。

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新民主党和魁北克党团崭露头角

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这些记者追问的少数党政府问题和政党领袖们的回答都源于大选开始5个星期以来选情的变化。特鲁多的自由党和谢尔的保守党的选民支持率不升反降，而原来不被看好的新民主党和魁北克党团的选民支持率却在政党领袖电视辩论后开始呈现稳定上升的趋势，这让自由党和保守党原来希望获得多数党政府执政资格的大选胜利成为似乎难以实现的梦想。

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周末当记者问新民主党领袖辛格他是否会在没有政党赢得加拿大联邦议会过半席位的情况下与特鲁多自由党联合执政的问题时，辛格脱口而出地回答说，“绝对会，因为新民主党不会支持保守党少数党政府”。

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其实最近一段时间以来，在选情越来越好的情况下，新民主党领袖辛格已经多次谈到与拿不到议会过半数席位的自由党联合执政这一选项。

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少数党政府

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在加拿大联邦政坛，少数党政府一般不会与另外一个政党结成联合政府执政，而是在具体问题上与看法相近的某个反对党协调投票、以确保法案在议会通过而保持执政党地位。

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不过，在星期日斩钉截铁地表示愿意与特鲁多自由党合作执政后，辛格过后似乎担心被枪打出头鸟，结果在星期一再被记者问到少数党政府问题时改口说，与自由党结盟执政并不是他的立场，现在不是谈判未来执政方式问题的时候，现在他专注的重点是告诉加拿大选民新民主党主张什么和优先要干什么，让选民知道为什么应该把选票投给新民主党。

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三党魁说法各异

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对于新民主党领袖辛格伸出来的橄榄枝，自由党领袖特鲁多不愿意公开表示立场，面对记者的反复追问、特鲁多只是重复说他的竞选重点是让加拿大选民选择进步理念的政府、而不是进步理念的反对党；选民们只有选择自由党才能阻止前哈珀保守党政府大肆削减政府服务和社会福利的问题重演。

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加拿大联邦保守党领袖谢尔在被记者问到少数党政府和联合执政的问题时指出，保守党给加拿大选民的信息很清楚，这就是只有保守党才能挡住由特鲁多做发言人、辛格在背后掌舵的自由党和新民主党执政联盟；这样的执政联盟只会让加拿大纳税人的负担加重、让工作机会流失；只有保守党才会通过减税等手段让加拿大纳税人口袋里的钱多起来。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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