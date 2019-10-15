大麻公司销毁近8千万加元大麻产品

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大麻种植领域知名的加拿大安大略省企业CannTrust Holdings公司星期一宣布，将销毁价值1200万加元的大麻植物和价值6500万加元的大麻库存产品，两者加起来的损失是7700万加元。

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加拿大卫生部在此之前冻结了该公司至少一半的大麻产品库存，原因是发现该公司生产和库存大麻时有违反法规的情况。

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加拿大卫生部在今年7月份发现CannTrust Holdings 公司有通过非法渠道种植大麻的问题后，在9月份宣布吊销CannTrust Holdings公司在加拿大种植和生产大麻的特许证。

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CannTrust Holdings公司则在出现上述问题后炒了公司总裁的鱿鱼。

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CannTrust Holdings公司星期一表示，不会对加拿大卫生部吊销其种植和生产大麻特许证的决定提出上诉，而是将用严格遵守加拿大法规和保证产品质量的具体行动来重新赢得政府管理机构和市场对该公司产品的信心。

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