加拿大选民提前投票远超2015年记录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大感恩节长周末10月11日到14日的大选提前投票结束，有约470万选民提前投了票。这比2015年上次联邦大选提前投票期间365万7千4百15名选民提前投票的记录猛增了29%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年四天提前投票每天的投票数字是：星期五120万人，星期六97万7千人，星期日91万5千人，星期一是160万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选举委员会说，今年提前投票的选民统计没有包括上个星期在大学校园提前投票的11万多选民的数量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年大选期间有7万选民在大选校园提前投了票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了方便选民提前投票，加拿大选举委员会增设了投票站，从2015年时的4946个提前投票站增加到今年的6135个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了增设投票站之外，加拿大选举委员会还延长了投票时间。虽然2015年和2019年联邦大选的提前投票都是四天的时间，但2015年时提前投票站从中午开门到晚上8点关门，而今年大选提前投票站的开放时间是早上9点到晚上9点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大2019年联邦大选的正式投票日是10月21日星期一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with John Paul Tasker · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada