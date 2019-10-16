加拿大 9 月通胀率维持在 1.9%

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加拿大 9 月份的通货膨胀率是 1.9％，这是加拿大通胀率连续第二个月维持在 1.9％，接近加拿大银行设定的理想目标 2％。

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加拿大统计局星期三 （10月16日）发布的新数据显示，汽油价格的下跌再次抑制了通胀率的上升。

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金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，此前经济学家的预期是 9 月份通胀率将升到 2.1％。

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汽油价格比去年下降10％

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加拿大统计局表示，汽油价格今年 9 月与去年同期相比下降了 10％，从而继续压低了总体通胀率。

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互联网服务、学费和电话服务费用也比去年同期有所下降，抑制了价格上涨的势头。

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然而，与去年同期相比，今年 9 月加拿大人抵押贷款利息的成本增加，车辆保险和买汽车的费用也有所上升。

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加通社报道说，新出来的数据，没有给加拿大央行- 加拿大银行的利率政策带来压力，央行下一次公布利率的时间是10月30日。

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（CP，CBC）

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