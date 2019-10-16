急需教师: 蒙特利尔市学校董事会到法国招人

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星期三（10月16日），加拿大蒙特利尔市的 3 个学校董事会 (Commissions scolaires de Montréal, de la Pointe-de-l’Île , Marguerite-Bourgeoys) 在法国图卢兹 （Toulouse）市举行教师招聘会，目的是解决蒙特利尔市中小学教师日益短缺的问题。

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在法国的教师招聘会持续两天，由蒙特利尔国际机构 （Montréal International）组织，该机构的大卫·勒贝尔（David Lebel）说，为这几个学校董事会准备了一个完整的项目，以协助他们在国际上顺利招聘。

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在为期两天的活动中，预计蒙特利尔学校董事会的代表将与大约 300 名法国申请者见面，蒙特利尔国际该机构的大卫·勒贝尔表示，有不少法国教师对来魁北克省工作有兴趣。

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申请人已经提前提交了申请，蒙特利尔的学校董事会进行了筛选，本周去法国的目的之一是进行第一轮面试。

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这已经是蒙特利尔的学校董事会在法国进行的第二次招聘教师活动，第一次是今年春季在巴黎进行的。

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(Radio-Canada)

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