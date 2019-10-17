加拿大空军现在仍在使用老式的F-18战斗机。(Jason Franson/Canadian Press)

保守党在大选中许诺会努力削减赤字，保持国防预算

作者 亚明 |
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发表 2019年10月17日（星期四）11:04
更新 2019年10月17日（星期四）11:06
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加拿大的国防开支在联邦政府预算中占到约五分之一，所以各个政党在大选中许诺更多福利的同时，通常会削减国防预算，以减少赤字规模。

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此次全国大选期间，保守党承诺如若执政，将会在削减政府赤字的同时，尽力“保护”国防预算的额度。其竞选纲领中说，将通过削减50亿政府运作的开支达到这一目的，但没有说削减政府运作开支会不会影响到为国民提供的的服务。

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保守党领袖安德鲁·舍尔（Andrew Scheer）周三在安大略省西南部的竞选活动中说，保守党会在保留购买这些武器的计划同时，提高效率。他说：“我们不会做自由党那样的事情，取消已经签署的购买新型战机合同，浪费了数亿美元”。

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美国的F-35战机是加拿大计划购置的新式战机之一，但至今仍没能落实 (Murray Brewster/CBC News)

在加拿大联邦政府预算出现赤字的时候，国防开支最容易成为削减的部分。九十年代时，自由党和保守党政府都削减过国防开支，并推迟购买新装备的时间表。保守党前总理哈珀（Stephen Harper）在阿富汗战争之后，每年削减国防预算21亿加元，以求在第二届执政期满之前实现预算平衡。

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加拿大全球事务研究所的国防分析专家戴夫·佩里（Dave Perry）认为：“联邦政府若想平衡预算，不削减国防开支是难以实现的”。他说，以前政府的做法也包括减少军队或公务员队伍的规模，但这种削减“需要两年或更长时间”。

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凯文·佩奇（Kevin Page）是前国会预算官员兼财政研究与民主研究所（Institute of Fiscals and Democracy）的首席执行官。他认为，保守党能否通过削减政府开支保护国防预算还要看下周一的大选结果。“保守党需要赢得议会超过半数的席位，才能推进其节省政府运作开支的计划，这些支出包括基础设施、公务员工资、公司发展和援助项目等”。如果他不能赢得议会的中超过半数的席位，就会难以推行这些削减。

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佩奇说，自由党关于国防开支的记录值得争论。面对美国特朗普政府的巨大压力，北约国家需要将国民生产总值（GDP）的2％用于国防，自由党政府承诺在2024-25年之前将国防预算增加70％。达到320亿加元， 包括购买最昂贵的两种军事装备-新型战斗机和海军护卫舰。

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但从实际情况来看，自由党连续两年来在购买新式武器装备方面并未达到预订额度。例如在2017-19年间的预算中本来预留了127亿加元用于购置新的军事装备，但特鲁多政府只向国会申请批准了83.4亿加元。

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