“野生动物摄影年度大赛”最佳摄影作品《瞬间》（(Yongqing Bao/Wildlife Photographer of the Year)

加拿大三名摄影师在世界“野生动物摄影年度大赛”中入围

作者 亚明 |
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发表 2019年10月17日（星期四）12:53
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世界“野生动物摄影年度大赛”日前公布了2019年评选结果，评委会从来自世界各国的4.8万幅作品中挑选出100幅最佳作品，其中有三幅是加拿大人的作品。

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“野生动物摄影年度大赛”是由英国伦敦的自然历史博物馆举办的，开始于1965年，今年是第53届。这100幅照片周五开始先在伦敦自然博物馆展出，然后到世界多个国家巡展。

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今年的展览中有三张加拿大人拍摄的照片。

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(Françoise Gervais/Wildlife Photographer of the Year)

第一张照片《挑战》是不列颠·哥伦比亚省的摄影师弗朗索瓦丝·热尔维（Françoise Gervais）拍摄的巴芬岛黑色石坡上的北极熊， 入围“动物与环境”类别奖。这是她几年前到巴芬岛（Baffin Island）探险时从一艘小船上捕捉到的。她说，许多北极熊的照片都是在海冰上的特写镜头，而气候变化迫使北极熊在陆地上花更多时间觅食。“巴芬岛是一个孤独的地方。在这样广阔的环境中，即使是最强大的掠食者，也会变得弱小和无助”。

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(Jo-Anne McArthur/Wildlife Photographer of the Year)

第二章照片《耻辱之墙》是多伦多的乔安妮·麦克阿瑟（Jo-Anne McArthur）的作品。拍摄的是得克萨斯州举行的年度响尾蛇集会上，蛇皮交易者的签名和带血迹的手印。它入围“野生动物新闻摄影”类别。德克萨斯州的响尾蛇集会是一个为期四天的活动，而美国各地有不少类似的活动， 说是要控制毒蛇的数量。人们用汽油把蛇从冬季巢穴中逼出来，扔进坑里，斩去头部后剥下皮交易。麦克阿瑟说，令她最不安的是，剥蛇皮的人中有一些是儿童，他们也把血手印印在了墙上。她很高兴几年前大奖赛增加了新闻摄影类别，不仅展示野生动物的美丽和可爱，也提醒人类应该如何对待野生动物。

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(Jason Bantle/Wildlife Photographer of the Year)

第三章照片《幸运浣熊》是萨斯喀彻温省摄影师贾森·班特尔（Jason Bantle）的作品，他在萨斯克彻温的一个农场附近拍摄到一只浣熊从被遗弃的1970年代福特旧车上探头观望。 它入围“城市野生动物”类别。

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今年“野生动物摄影年度大赛”的最佳摄影师奖颁给了中国祁连山自然保护区的摄影师包永庆（译音）， 他的照片《瞬间》（见题图）抢拍下了青藏高原上，一只土拨鼠遭遇狼时， 与狼对峙的情景。

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2019“野生动物摄影年度大赛”获奖作品将会在加拿大的两个城市展出。在安大略皇家博物馆的展出日期是11月23日至明年3月29日。在维多利亚省博物馆展出的日期是明年2月14日至3月29日。

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