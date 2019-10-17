加拿大广播公司起诉保守党：竞选广告侵犯版权

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加拿大广播公司英法语部（CBC/Radio-Canada）上个星期向加拿大联邦法院递交诉状，控告保守党擅自从该公司电视节目中摘取片段用于竞选广告。这些片段来自不同记者的报道和节目，受到版权保护。

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诉状称保守党在本次大选和2015年大选中多次侵犯版权，并举出几位记者和主持人的名字。CBC发表的声明说，他们的形象和报道被不适当地用于党派目的，对他们的职业独立性造成了负面影响。

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使用CBC报道片段的保守党竞选广告在10月初出现在保守党的网站和脸书网页上，在CBC数次发信交涉后，于10月10撤下。

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保守党的回应是利用这起官司来募捐。该党在一份电邮中呼吁支持者踊跃捐款，以便对CBC“侵犯言论自由”的行为作出有力反击，并说为资助CBC掏钱的人有使用其报道片段的权利。

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保守党还指责CBC在大选的最后阶段混淆视听。

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（RCI with CBC News）

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