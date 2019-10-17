卡尔加里拨款400万作广告，招聘技术人才

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卡尔加里市经济发展局 （Calgary Economic Development， CED） 计划推出一项耗资 400 万加元的广告活动，目的是吸引科技工作者来卡尔加里市。

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经济发展局的首席执行官玛丽·莫兰（Mary Moran）在本周三举行的年度经济展望午餐会上说：

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卡尔加里市技术人才短缺，人们对这里的实际情况不了解，我们这里在任何时候都会有 2000 至 3,000 个空缺的工作职位。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫兰表示，希望通过广告活动消除人们对卡尔加里的一些误解，能源业的下滑给卡尔加里带来了负面影响，专家们一直呼吁当地的经济多样化发展。

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阿尔伯塔省 ATB Financial 预测，卡尔加里市明年的经济增幅预计将是 2％。

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ATB 的首席经济学家托德·赫希（Todd Hirsch）说，失业率正在下降，但是逐渐下降，要使这座城市恢复充分就业将需要一点时间。

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他说，长期的复苏将需要经济实现更大程度的多元化。

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卡尔加里经济发展局还呼吁市民们就如何吸引企业家、吸引科技人才提出自己的想法和建议，大家可以通过网站提交建议：https://www.calgaryeconomicdevelopment.com/big-ideas#

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（Sarah Rieger / CBC）

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