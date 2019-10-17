瑜伽服装公司 Lululemon 调查孟加拉国工厂工人遭虐待指控

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总部设在温哥华市的瑜伽服装公司 Lululemon Athletica Inc. 本周表示，正在调查有关孟加拉国一家工厂虐待制衣女工的情况。

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英国《卫报》 （The Guardian）发表了一个调查报道，说孟加拉国有关工厂的工人说，他们遭到言语虐待、殴打、被强迫加班，每月的工资相当于 140 加元。

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去年，孟加拉国提升了全国的最低工资标准，新标准相当于每月 160 加元，但当地工会要求把最低工资标准进一步提高，达到 16,000 塔卡（250 加元）。

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近年来，尤其是自 2013 年 Rana Plaza 工厂倒塌造成1100多人丧生以来，孟加拉国的工人权利受到国际社会越来越多的关注。

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Lululemon Athletica Inc.公司的发言人通过电子邮件告诉汤森路透基金会 （ Thomson Reuters Foundation），公司的社会责任负责人和生产团队的成员已经去了位于孟加拉国的工厂，与工人交谈并了解更多信息。

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邮件说，我们将与独立的非营利性第三方合作，以全面调查此事。尽管我们在该工厂的生产极为有限，但我们将确保工人免受任何形式的虐待，受到公平对待。

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Lululemon Athletica Inc.公司补充说，目前无计划从孟加拉国的这个工厂订货。

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孟加拉国已成为一个仅次于中国的全球服装制造中心，服装业占孟加拉国总出口的 80％ 以上，并创造了 400 万个工作职位。

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（Thomson Reuters ，CBC）

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