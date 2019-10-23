加拿大央行：加拿大企业的 “士气” 略有增强

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加拿大央行 – 加拿大银行最新公布的商业前景调查显示，加拿大企业的信心有所加强。

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不过，各地区企业的信心提升程度不同，加拿大中部地区的信心强，而能源行业遭受严重打击的平原省份情绪则比较低落。

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中央银行在8月20日至9月13日之间对大约 100 家公司的高级管理人员进行了这一调查，调查显示，总体来讲企业的士气“略有改善”，很多企业预测明年的销售额将出现温和增长。

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商业前景调查的指数已经从夏季调查中的 -0.07 上升为 +0.43。

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然而，加拿大央行表示，由于能源领域的持续挑战，平原省份的整体情绪是负面的。

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央行说，很多公司经常提到对技术、自动化和软件系统的战略性投资，以及支持需求增长的资本支出计划，但也有企业（主要在平原省份）说监管、不确定性及其资产负债表状况阻碍了他们的投资计划。

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道明银行的资深经济学家布莱恩·德普拉托（Brian DePratto）表示，在商业前景调查中，各地区的信心差异仍很明显，但总体而言，接受调查的公司对经济状况持积极态度。

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专家们分析说，在目前的情况下，加拿大银行没有理由改变目前的利率政策。

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（CP，CBC）

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