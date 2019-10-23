加拿大选举制度：得人心者未必得天下

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加拿大实行的民主议会制度规定，在大选投票中每个联邦议会选区中获得选票最多的候选人赢得该选区、成为代表该选区在联邦议会的议员。

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赢者通吃

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换句话说，哪怕是多一票也是赢家、赢者通吃。当然如果只是领先几票甚至是几十票会引来重新计票，在经过反复核查后确认得票最多的选区候选人成为代表该选区的联邦议会议员。

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由于加拿大全国各个选区人口多寡不一样，人口密集的选区可以有超过10万选民，人口少的选区也就是一万选民。这样全国338个联邦选区汇总起来往往会出现赢得议会席位数量最多的政党其选民得票率却低于议席数量居第二位的政党。

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得票率不等于席位

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今年2019大选的结果就是这样。虽然特鲁多领导的自由党获得了联邦议会157个议席居第一位、但其选民支持率却只有33.1%，低于谢尔领导的保守党获得的34.4%选民支持率，虽然谢尔领导的保守党只获得了121个联邦议会席位。

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难怪保守党领袖谢尔不服气地表示，他领导的保守党更得加拿大选民的人心。

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那么，加拿大联邦政坛历史上是否经常发生得人心但不得席位、当不成执政党的事情呢？

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答案是：发生过、但不经常。

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老特鲁多

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上一次这样的事情发生在40年前的1979年。有意思的是吃亏的当事人是特鲁多的父亲Pierre Trudeau（老特鲁多）。当时在没有任何政党获得的议会席位数量过半数的情况下，克拉克领导的保守党由于在议会中获得的席位数最多而组成少数党政府上台执政，但老特鲁多领导的自由党在那次全国大选中获得的选民支持率高于克拉克领导的保守党。

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再往前算就是1957年和1926年。1957年大选的结果是联邦保守党赢得的议会席位数量最多，但自由党得到的选民支持率更高。1926年则是相反，联邦自由党得到的议会席位数量最多，但保守党在选民支持率方面赢了自由党。

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少数党政府寿命

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加拿大联邦政坛出现的少数党政府一般能够执政两年的时间，但比较短命的少数党政府往往与反对党得到的选民支持率更高有关。比如1979年上台的克拉克保守党少数党政府只维持了6个月的时间就垮了台，而1957年上台执政的John Diefenbaker的保守党少数党政府硬撑了177天也垮了台。

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今年的特鲁多少数党政府虽然在民意支持率方面逊于保守党，但专家们认为特鲁多执政两年应该问题不大。第一是因为特鲁多的自由党获得的联邦议会席位离170席的过半数席位差距不算太大，第二是因为拥有24个联邦议会议席的新民主党与自由党的政见相近，两党加在一起足可以保证在联邦议会投票时过半数。

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虽然少数党政府会比多数党政府短命，但并不代表干不成大事。比如上一世纪60年代Lester B. Pearson的自由党少数党政府就与联邦新民主党合作干成了两件足以改变加拿大社会的大事，一是开创了加拿大公共退休金制度，二是开创了加拿大的公费医疗制度。

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RCI with Haydn Watters · CBC News

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