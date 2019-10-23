自1945年2月25日起，加拿大就通过加拿大国际广播电台向世界发出自己的声音。一开始是通过短波广播，后来是通过网络。
在过去74年中，加广先后用23种语言制作节目和播音。目前加广的网站保留了英语、法语、西班牙语、中文和阿拉伯语这五种全世界使用最广泛的语言，继续向世界各地的网友和听友介绍加拿大并与他们进行交流互动。
加拿大和魁北克新闻界和文化界的许多名人都曾在加广工作。下面提到的名字只是其中一部分：
– 热内.雷维克（René Lévesque）记者，后来成为魁北克省长；
– 朱迪特.加斯曼（Judith Jasmin），著名记者；
1923年5月18日是个星期五。晚上8点15分，从布拉格市卡巴里区的一顶帆布帐篷里传出：“喂，喂，这里是广播新闻播送频道……”。播音持续了大约一个小时。捷克斯洛伐克就这样开始了定期广播节目，仅仅比全世界历史最悠久的BBC晚了六个月。第一次播音的内容是音乐节目，但是很快电台就把节目扩展到体育新闻，天气预报和股市动态。事实上，捷克斯洛伐克广播电台可以自诩是欧洲第一家实况转播体育赛事的电台。
瑞士资讯网站（swissinfo.ch）的前七十年是怎样的？简单的回答：一家广播电台
从上世纪30年代中期到2004年，瑞士的对外新闻服务机构是瑞士国际广播电台（SRI）。它的最初几十年正值短波广播的全盛时期。当时短波广播是直接从国外获得新闻的唯一方式。
瑞士资讯网站前身SRI的简略历史可以帮助您了解上面视频里的内容。
SRI在1935年刚成立时的名字是瑞士短波服务。最初的广播节目有德语、法语、意大利语和英语，后来又增加了其他欧洲语言和阿拉伯语，并更名为瑞士国际广播电台。
罗马尼亚国际广播电台
罗马尼亚电台始于1928年11月1日，迄今已有91年历史。它陪伴罗马尼亚人走过两次世界大战之间的时期，二战时期和共产党统治时期。法西斯和共产党的统治都让电台受到限制和审查。1989年后，罗马尼亚电台重新成为公共媒体服务机构。现在请收听几段保存在我们资料库里的录音片段：喜剧演员Stroe和Vasilache表演家喻户晓的“快乐时光”节目，杰出的历史学家Nicolae Iorga，著名罗马尼亚作曲家埃内斯库（George Enescu），出生在罗马尼亚的诺贝尔奖获得者、物理学家和科学家帕拉德（George Emil Palade），罗马尼亚在两次世界大战之间的杰出外交家Nicolae Titulescu和罗马尼亚末代国王米哈伊一世。
波兰广播电台
波兰广播电台成立于1925年8月18日，是波兰的国家公共媒体。在90多年的时间里，波兰广播电台播出的节目一直陪伴着国内和国外的波兰人，只有二战期间除外。1939年9月1日，德国的入侵使波兰广播电台丰富的历史中断了。电台在最后一次播音时播送了关于德军入侵的重要新闻，向波兰人发出警告，此后沉寂六年之久。波兰广播电台保存的那个残酷时期的战地录音是非常有价值的文献。
发表评论