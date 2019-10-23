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– 彼得.佐斯基（Peter Gzowski），记者，电台主持人和作家，因主持加拿大广播公司节目《Morningside》而知名；

– 雅克.朗吉让（Jacques Languirand），广播人，编剧，作家，喜剧演员，记者，制作人，导演和教授，上个世纪50年代供职于加广。

– 乔治.斯科沃尔（Georges Skvor），曾供职于加广捷克语部。作为著名诗人入选1975年的国际名人录《Who’s Who》，笔名帕维尔.雅沃尔（Pavel Javor）；

– 乔治.菲亚拉（George Fiala），曾供职于加广俄语部。古典音乐作曲家，一生创作了200多部作品，其中包括五部交响乐；

– 安娜.安德斯–诺瓦考斯基（Anna Anders Nowakowski）在加广波兰语部工作了23年。她在战争时期曾经获得数枚勋章，其中包括前志愿军人十字勋章；

– 夏尔.迪塞尔（Charles Tisseyre），加拿大广播公司法语电视台科技节目《发现》的主持人；

– 米歇尔.布瓦维尔（Michèle Boisvert），曾供职于加广法语部，后来担任法语《新闻报》经济版主编，现在是魁北克储蓄投资银行主管公共事务的第一副总裁。

– 亚历山大.列文（Alexander Lieven），因其俄国公爵的爵位而得外号“俄国王子”。他在1951年来到加拿大，1954年到1979年期间供职于加广俄语部。

加广的音乐录制部制作了数百张加拿大音乐唱片，让许多加拿大艺术家赢得国际声誉，其中有格伦.古尔德，奥斯卡.彼得森，让.加里尼昂，戴安娜.泰尔，凯伦.扬和奥利弗.琼斯。

74年来，加拿大国际广播电台的宗旨有一条从未改变：向那些不了解加拿大或对加拿大知之甚少的人展现加拿大社会现实，介绍加拿大的价值观和文化。

加广通过时事新闻，报道，采访，深度报道和网络广播来实现这一宗旨。

对加拿大人来说，加广提供了观察自己国家的另一种视角，并与其他国家的公民建立联系。

对那些有意移民加拿大的人，希望在这里获得庇护的人，初来乍到的人，对加拿大感兴趣的人或刚刚发现这片新天地的人，加广是一个立足点，一个信息的富矿。它用加拿大的两种官方语言，甚至听众和网友的母语，为他们提供融入加拿大社会的工具。他们当中有些人已经关注加广多年。

加拿大广播公司和大家分享珍贵的记忆，并以另一种目光注视加拿大这个多元文化社会和面向未来的国家。

感谢：Radio-Canada媒体资料和档案馆，加拿大图书和档案馆。