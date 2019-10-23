国际广播的故事

作者 RCI |
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发表 2019年10月23日（星期三）15:15
更新 2019年10月25日（星期五）15:48
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自1945年2月25日起，加拿大就通过加拿大国际广播电台向世界发出自己的声音。一开始是通过短波广播，后来是通过网络。

 在过去74年中，加广先后用23种语言制作节目和播音。目前加广的网站保留了英语、法语、西班牙语、中文和阿拉伯语这五种全世界使用最广泛的语言，继续向世界各地的网友和听友介绍加拿大并与他们进行交流互动。

加拿大和魁北克新闻界和文化界的许多名人都曾在加广工作。下面提到的名字只是其中一部分：

热内.雷维克（René Lévesque）记者，后来成为魁北克省长；

朱迪特.加斯曼（Judith Jasmin），著名记者；

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彼得.佐斯基（Peter Gzowski），记者，电台主持人和作家，因主持加拿大广播公司节目《Morningside》而知名；

雅克.朗吉让（Jacques Languirand），广播人，编剧，作家，喜剧演员，记者，制作人，导演和教授，上个世纪50年代供职于加广。

乔治.斯科沃尔（Georges Skvor），曾供职于加广捷克语部。作为著名诗人入选1975年的国际名人录《Whos Who》，笔名帕维尔.雅沃尔（Pavel Javor）；

乔治.菲亚拉（George Fiala），曾供职于加广俄语部。古典音乐作曲家，一生创作了200多部作品，其中包括五部交响乐；

安娜.安德斯诺瓦考斯基（Anna Anders Nowakowski）在加广波兰语部工作了23年。她在战争时期曾经获得数枚勋章，其中包括前志愿军人十字勋章；

夏尔.迪塞尔（Charles Tisseyre），加拿大广播公司法语电视台科技节目《发现》的主持人；

米歇尔.布瓦维尔（Michèle Boisvert），曾供职于加广法语部，后来担任法语《新闻报》经济版主编，现在是魁北克储蓄投资银行主管公共事务的第一副总裁。

亚历山大.列文（Alexander Lieven），因其俄国公爵的爵位而得外号俄国王子。他在1951年来到加拿大，1954年到1979年期间供职于加广俄语部。

加广的音乐录制部制作了数百张加拿大音乐唱片，让许多加拿大艺术家赢得国际声誉，其中有格伦.古尔德，奥斯卡.彼得森，让.加里尼昂，戴安娜.泰尔，凯伦.扬和奥利弗.琼斯。

74年来，加拿大国际广播电台的宗旨有一条从未改变：向那些不了解加拿大或对加拿大知之甚少的人展现加拿大社会现实，介绍加拿大的价值观和文化。

加广通过时事新闻，报道，采访，深度报道和网络广播来实现这一宗旨。

对加拿大人来说，加广提供了观察自己国家的另一种视角，并与其他国家的公民建立联系。

对那些有意移民加拿大的人，希望在这里获得庇护的人，初来乍到的人，对加拿大感兴趣的人或刚刚发现这片新天地的人，加广是一个立足点，一个信息的富矿。它用加拿大的两种官方语言，甚至听众和网友的母语，为他们提供融入加拿大社会的工具。他们当中有些人已经关注加广多年。

加拿大广播公司和大家分享珍贵的记忆，并以另一种目光注视加拿大这个多元文化社会和面向未来的国家。

感谢：Radio-Canada媒体资料和档案馆，加拿大图书和档案馆。

1923年5月18日是个星期五。晚上8点15分，从布拉格市卡巴里区的一顶帆布帐篷里传出：“喂，喂，这里是广播新闻播送频道……”。播音持续了大约一个小时。捷克斯洛伐克就这样开始了定期广播节目，仅仅比全世界历史最悠久的BBC晚了六个月。第一次播音的内容是音乐节目，但是很快电台就把节目扩展到体育新闻，天气预报和股市动态。事实上，捷克斯洛伐克广播电台可以自诩是欧洲第一家实况转播体育赛事的电台。

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然而更重要的是，捷克斯洛伐克广播电台在本国重大历史事件中多次发挥重要作用。例如1945年二战最后几天的“电台之战”。电台所在地周围在进行最激烈的战斗，而电台的播音却没有停止。另一场电台之战发生在1968年捷克斯洛伐克遭到华沙条约国军队入侵之际。尽管苏军士兵最后占领了电台大楼，但是电台员工仍然在不同的房间里坚持继续播音。两次电台之战都有许多人为此丧生。在1968年后的“正常化时代”，数百名记者被迫离职，捷克斯洛伐克电台变成了共产制度的意识形态工具。在1989年的天鹅绒革命后，自由广播回归。今天的捷克广播电台是一家公共电台，拥有四个国家台和数个地方台，以及数码广播台和新闻网站。当然还有布拉格国际电台的节目…

瑞士资讯网站（swissinfo.ch）的前七十年是怎样的？简单的回答：一家广播电台

从上世纪30年代中期到2004年，瑞士的对外新闻服务机构是瑞士国际广播电台（SRI）。它的最初几十年正值短波广播的全盛时期。当时短波广播是直接从国外获得新闻的唯一方式。

瑞士资讯网站前身SRI的简略历史可以帮助您了解上面视频里的内容。

SRI在1935年刚成立时的名字是瑞士短波服务。最初的广播节目有德语、法语、意大利语和英语，后来又增加了其他欧洲语言和阿拉伯语，并更名为瑞士国际广播电台。

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在战争年代，瑞士国际广播被视为一个中立的声音。最早是在第二次世界大战时期，然后是数十年的冷战，直到上个世纪90年代早期的第一次海湾战争。

九十年代也是瑞士短波广播开始走向终结的十年。卫星传输取代了短波发射塔，随后在1999年瑞士资讯作为SRI网站上线时被互联网取代。

2004年，作为财政预算削减措施的一部分，SRI停播。但是瑞士资讯继续存在。现在，瑞士资讯仅在网上制作节目，但语种增加了俄语、日语和中文，并有更多的视频和音频报道。

瑞士资讯的记者们用十种语言工作，为实现其编辑宗旨紧密合作。他们为自己的新闻报道提供必要的背景知识，以使世界上任何一个地方的人在读到、看到或听到这些报道时都能够理解其内容。

罗马尼亚国际广播电台

罗马尼亚电台始于1928年11月1日，迄今已有91年历史。它陪伴罗马尼亚人走过两次世界大战之间的时期，二战时期和共产党统治时期。法西斯和共产党的统治都让电台受到限制和审查。1989年后，罗马尼亚电台重新成为公共媒体服务机构。现在请收听几段保存在我们资料库里的录音片段：喜剧演员Stroe和Vasilache表演家喻户晓的“快乐时光”节目，杰出的历史学家Nicolae Iorga，著名罗马尼亚作曲家埃内斯库（George Enescu），出生在罗马尼亚的诺贝尔奖获得者、物理学家和科学家帕拉德（George Emil Palade），罗马尼亚在两次世界大战之间的杰出外交家Nicolae Titulescu和罗马尼亚末代国王米哈伊一世。

波兰广播电台

波兰广播电台成立于1925年8月18日，是波兰的国家公共媒体。在90多年的时间里，波兰广播电台播出的节目一直陪伴着国内和国外的波兰人，只有二战期间除外。1939年9月1日，德国的入侵使波兰广播电台丰富的历史中断了。电台在最后一次播音时播送了关于德军入侵的重要新闻，向波兰人发出警告，此后沉寂六年之久。波兰广播电台保存的那个残酷时期的战地录音是非常有价值的文献。

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