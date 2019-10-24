保守党讨论为啥没能把特鲁多赶下台

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原来有望把特鲁多自由党赶下台的加拿大联邦保守党领袖谢尔却眼见这快到手的胜利擦肩而过。

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大选投票的结果是保守党虽然在选民支持率方面领先自由党，但在联邦议会议席数量上屈居第二位，而且与特鲁多领导的自由党差了三十多个议席。

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实际上在大选竞选阶段后期，保守党内部就已经出现质疑谢尔的声音，一些保守党人士甚至开始寻找在谢尔败选情况下能够取而代之的备胎。

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在大选结果公布后，保守党内部呼吁评估谢尔在大选中的表现和领导能力的呼声开始出现，谢尔保守党党魁的地位面临挑战。

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但谢尔表示，虽然他的大选竞选战略和战术都有不尽人意的地方，但强调他已经开始对这次大选保守党的表现进行评估和审核，要总结经验以利再战。

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不愿透露姓名的消息人士告诉加拿大广播公司记者说，保守党议会党团对谢尔在大选中的表现基本上还是满意的，反对谢尔继续担任保守党党魁的呼声主要来自议会党团外面的保守党人士。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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