全是华人：在英国一辆卡车内被发现的39名死者全部来自中国

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英国警方宣布，此前在英国东南部一辆卡车内被发现的39具尸体全部是中国公民，其中有31名男性和8名女性。他们是在冷冻集装箱内被冻死的。卡车司机是一个名叫25岁的北爱尔兰男子。他因企图谋杀嫌疑被警方传讯，但尚未收到正式指控。

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目前警方已查明这39人是藏在一个冷冻集装箱里从比利时渡海到英国的。根据比利时和英国警方的追踪调查，他们藏身的集装箱在星期二（10月22日）当地时间下午2点49分到达比利时西北部的泽布勒赫（Zeebrugge）港口，短暂停留后当天下午就装船启航。该港口检查运往英国的冷冻集装箱通常只是看一下就放行。

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载着这个集装箱的货轮在当日深夜12点半到达位于伦敦东部40公里处的泰晤士河港口珀弗里特（Peufleet）。半个小时后，集装箱被装上卡车拖车运到附近格雷斯市的一个工业园。星期三凌晨1点40分，救护人员赶到现场。有报道说，是司机叫的救护车。他自称平时运的是饼干和蘑菇，直到在工业园里打开货柜时才发现尸体。警方目前正在辨认死者身份。

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冷冻集装箱内的温度最低可达摄氏零下25度。自从英法海峡隧道加强保安后，偷渡者开始改用其他方式进入英国。据BBC报道，他们为一个卡车上或集装箱里的位子需要付给蛇头上万英镑。

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2000年6月在英国港口城市多佛，警方在一辆卡车里发现58名中国偷渡者的尸体。他们也是从比利时泽布勒赫港口出发的。

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（RCI with AP, CBC News, BBC）

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