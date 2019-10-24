加拿大学校里的暴力问题：CBC调查

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如果你去问一个加拿大中学校长关于校园暴力的情况，他多半会表示他的学生得到了很好的保护。但是如果你直接去问学生，那么十个学生里至少会有三四个告诉你，他们在校园里挨过打。

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这是安省调研中心Mission Research受CBC委托所做的一项问卷调查的结果。负责进行校园暴力调查的记者原计划先从校方和各地教育局所掌握的数据入手。但他们发现，许多学校为声誉考虑并不愿意透露关于校园暴力的情况，而加拿大也没有这方面的全国性数据。他们因此决定通过问卷调查的方式直接向学生了解情况。

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惊人的数据

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四千名14岁到21岁的加拿大中学生或中学毕业生参加了问卷调查。在他们当中，超过三分之一的人表示他们在上高中以前至少在校园里被打过一次。这个比例在男生当中更高，每十个男生当中有四个曾在校园里遭到过攻击，包括拳打脚踢，咬或掌掴。进入高中后，每五个男生就有一个被人用武器威胁过。

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女生则更多地受到非自愿的性接触的威胁，而且开始得相当早。每二十五个女生就有一个在上四年级时在校园内遇到过非自愿的性接触。这个比例到七年级时上升到每七人中有一个。一个受访人在问卷调查评论栏里写道：“你很难找到一个从来没有被袭过胸或摸过臀的女孩。”调查显示，女生在七年级到十年级之间面临的非自愿性接触的威胁最大。

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本月7日下午在安大略省汉密尔顿市的丘吉尔中学，14岁的九年级学生布拉奇-塞尔维（Devan Bracci-Selvey）在学校后面被人刺死。他的母亲说，自9月开学后，他在校园里不断遭到霸凌。学校方面虽然了解，却并没有当一回事。

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2018年9月12日在安大略省温莎市的赫曼中学，14岁的特鲁戴尔（Jayden Trudell）被几名学生围殴，造成颅骨骨折和脑出血。他至今没有完全恢复。

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地区差别

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这次问卷调查显示，大多伦多地区的高中校园内暴力事件发生率高于安省其他地区和加拿大其他省份。中部平原省份的校园内非自愿性接触最多。来自这个地区的每四个受访人就有一个表示遭遇过非自愿的性接触。被同学传过与性有关的谣言或短信的人就更多，几乎达到三分之一。

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校园暴力问题被掩盖

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加拿大没有一个关于校园暴力的全国性统计。省级政府和地方教育局对学校报告校园暴力事件的要求宽严不一。校方出于对学校声誉的维护，宁愿大事化小，甚至对记者的调查设置障碍。而许多受到同学暴力对待的学生也不愿向老师报告。问卷调查显示，在小学和中学时期遭到霸凌的学生有超过三分之一没有向老师报告。到了高中时期，这个比例增加到将近一半。

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在选择向老师和学校投诉的学生当中，将近四分之三说他们对学校的处理并不满意。这也许可以解释为什么愿意向老师求助的学生这么少。一个学生在评论栏里说，你如果说出去，事情只会变得更糟。

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另一个学生写道：“我被告知，受到霸凌是因为我太老实了。我需要变得强悍起来。”

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（RCI with CBC News，David Common, Anu Singh, Caitlin Taylor, Valérie Ouellet, Dan Taekema）

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