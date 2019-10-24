(Jeff McIntosh/The Canadian Press)

加拿大财长：跨山输油管道扩建已经定了，不会再谈

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月24日（星期四）14:43
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加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）本周接受加拿大媒体的采访时表示，跨山输油管道（Trans Mountain pipeline）的扩建项目已经定了，不会再谈，因此不会成为自由党作为少数党政府执政中，被其他党派拿捏的题目。

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他接着说，输油管道扩建将为加拿大向清洁能源经济过渡提供关键的资金。

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(Terry Reith/CBC)

政府买下是有原因的

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财长莫诺说，联邦政府买下输油管道是有原因的。

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自由党政府于 2018 年以 45 亿加元的价格购买了现有管道，目的是摆脱BC省的反对，能够实施扩建。

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在联邦一级，与自由党在气候变化上最有共同点的两个政党 – 新民主党和绿党都认为应该取消扩建。

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新民主党主张采取更强硬的气候行动，但该党领袖贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）一直没有把输油管道的扩建拿出来说事。

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辛格表示，事情已经定了，船已经下海。

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的确如此，加拿大财长莫诺说，输油管道的扩建正在建设中，政府已经作出了前进的决定，这意味着虽然是少数党政府执政，其他党派也没办法将其用作讨价还价的一个筹码。

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莫诺表示，我们将就如何在这个共同基础上前进寻求共识，项目已经在进行，我们正在推进这个项目。

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PHOTO : COURTOISIE : KINDER MORGAN

预计2022年完成

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加拿大广播公司报道说，跨山输油管道的扩建工程预计将在2022年中期完成。

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根据自由党的预估，在工程完成后的两年中，每年将给政府带来5亿加元的收入。

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加拿大财长表示，政府的最终计划是把输油管道扩建后再出售给私营领域，出售所得的全部收入将用于清洁能源的开发和其他气候变化行动项目。

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自由党做出一个承诺说，将从输油管道的收入中，每年拨出3亿加元，用于气候解决方案，包括植树，以及森林、草原、农田和沿海地区的保护和恢复。

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联邦法庭新诉讼

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跨山输油管道扩建开始后，又于2018年9月被叫停，原因是联邦上诉法院推翻了联邦政府的批准，说该项目缺乏与环境保护领域以及原住民方面的咨询。

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联邦政府在经过了又一轮的谈判后，于今年6月第二次批准了这一扩建项目。

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之后，管道的铺设从 8 月开始恢复。

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(Jonathan Hayward/The Canadian Press)

到目前为止，跨山输油管道延伸项目已经雇用了 2200 多名工人，首先从不列颠哥伦比亚省的海上码头开始。

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加拿大广播公司报道说，现有的跨山输油管道从埃德蒙顿（ Edmonton）以东的一个码头延伸到不列颠哥伦比亚省本那比 （Burnaby）的一个海上码头。

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在扩建后，第二条管道将与第一条管线大致平行，每天可输送的原油量将翻倍。

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不过，围绕着输油管道的法律麻烦还没完，原住民社区正在向联邦法院提出新的诉讼，他们说联邦政府在今年早些时候进行的第二轮协商咨询只是做做样子，不真实。

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（CBC）

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