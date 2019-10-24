原住民应有自治权：BC省政府提交历史性法案

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BC省政府星期四（10月24日）提交关于原住民权利的历史性法案。如果该法案在省议会通过，BC省将成为加拿大全国第一个实施《联合国原住民权利宣言》的省份。省长霍根（John Horgan）说，这项非常重要的法案将成为推动巨大变化的真正催化剂。

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遵守《联合国原住民权利宣言》意味着有些涉及原住民的法律条款需要做出修改。这项法案的宗旨正是为此提供框架。

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一些来自BC省和加拿大其他地区的原住民领袖星期四被邀请到了BC省议会。到场的还有在本次大选中落选的新民主党议员萨加纳什（Romeo Saganash）和作为无党派议员当选的前加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）。两人都是原住民。

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原住民领袖爱德华.约翰（Ed John）说，《联合国原住民权利宣言》承认原住民有权拥有自治政府，享有基本生活标准和尊严。联合国2007年通过该宣言，但加拿大直到2016年才签署。两次约翰都在场。他说，2016年那一次，加拿大代表获得了全场起立鼓掌。

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威尔森-雷布尔德说，加拿大需要建立一个机制来保障原住民的自治权。她表示今后将致力于推动其他省份仿效BC省，通过法律落实联合国原住民权利宣言。

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（RCI with CBC News,Chantelle Bellrichard）

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