安大略省宣布设立省 “垃圾清理行动日”

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加拿大安大略省宣布，将正式建立一个省的年度 “垃圾清理行动日”， 从明年开始，每年的 5 月 12 日是安省的 “垃圾清理行动日”。

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在新闻发布书中，安省政府说，我们应该维持社区、公园和水道的清洁，做到公共场所没有垃圾和废物。

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安省的环境、自然保护和公园部长杰夫·尤里克（Jeff Yurek）在一份声明中表示，全省的学校、社区和市镇都将参与省的垃圾清理活动，但未提供其他细节。

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安省的环保组织对安省以前的环保业绩不太乐观。

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安省的环境保护组织 Environmental Defence 这个月发表了一份关于安大略省气候变化行动的报告，批评省政府在减少温室气体方面做得很少。

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该组织说，如果没有实际行动，任何承诺都是空的。

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上个月，安大略省有数万人参加了在皇后公园（Queen’s Park）前举行的大规模气候集会，要求政府在气候变化方面做更多的事情。

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（Anastasia Andric / CBC）

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