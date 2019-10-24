贸易紧张与英国脱欧将继续拖累欧元区经济

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欧洲央行（European Central Bank）认为，由贸易紧张局势和英国退欧引发的一系列“不确定性”将继续拖累欧元区经济，10月24日，欧洲央行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在自己任期的最后一次新闻发布会上作出了上述表示。

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德拉吉说，鉴于地缘政治因素、日益增长的贸易保护主义和新兴市场的脆弱性，欧洲央行在 9 月份决定采取的一些经济支持措施是合理的。

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欧洲央行在 9 月推出的措施包括降息和债务回购，引发了争议。

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于 2011 年出任欧洲央行行长的马里奥·德拉吉（Mario Draghi）将在下个星期卸任，欧洲央行行长的职位将由国际货币基金组织 IMF的前总裁克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）接任。

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即将离任的马里奥·德拉吉表示，自 9 月以来发布的经济数据证实了我们先前对欧元区增长将长期疲软的评估。

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德拉吉说，欧洲央行现在预测，欧元区经济到今年年底将出现积极但温和的增长。

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国际货币基金组织 IMF 目前的预测是，在采用欧元的 19 个国家中，2019年经济将增长 1.2％，2020年将增长 1.4％。

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(Radio-Canada)

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