(Ivanoh Demers/Radio-Canada)

把自来水中铅含量减半: 魁北克是加拿大第一个采取行动的省份

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月25日（星期五）15:19
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今年3月，加拿大卫生部发布了新的标准，建议将自来水中可被接受的铅含量减少一半，从每升水10微克减少到5微克。

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这个星期，魁北克省政府通过了上述标准，成为加拿大的第一个实行卫生部新标准的省份。

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蒙特利尔将加快行动

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在魁北克省政府宣布实行加拿大卫生部的新标准后，魁省最大城市蒙特利尔决定将加快进行更换供水系统中铅管的速度。

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对于市政府的宣布，蒙特利尔市的居民们有着不少问题：

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我们的自来水安全吗？

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(Tim Graham/CBC)

在加拿大，自来水是可以直接喝的。

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔水质优良，可以安全饮用，但是，从含铅旧管道中流过的水则会受到污染。

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业主拖拉

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实际上，自 2007 年以来，蒙特利尔市政府就一直在与市公共卫生局合作，替换市政供水网络中的铅管。

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市政府早就拨出预算 5.57 亿加元，目标是到 2030 年更换总共超过 48,000 条铅管。

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不过，私人拥有的管道部分，即从自己家住宅连接到市政供水网络的部分，则属于房主的责任。

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市政府一直在换属于市政的供水管道，而大多数业主虽然接到了通知，但并不重视，绝大多数人拖拖拉拉。

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加拿大广播公司报道说，最近10 年来，尽管市政府一再催促，但更换了私人部分旧铅管的业主还不到十分之一。

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更换自家连接市政供水网络管道的费用在$ 2,200到 $ 5,000之间。

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(Thomas Gerbet/Radio-Canada)

业主不换市政换

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现在，蒙特利尔市政府宣布，在今后3年中，市政将对大约100,000栋房子进行测试，查看铅含量是否超过了加拿大卫生部的建议。

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市政官员估计，其中大约有一半需要更换。

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市政府目前正在起草一项新市规，要求管道不符合标准的业主立即进行更换，如果业主不做，那市政府就会更换，然后向房主收取费用，房主可以选择一次性付款或分期付款，最长必须在15年中还清。

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）表示：

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我希望房主和房东记住，这个问题直接影响到健康。

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哪类房子问题严重？

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蒙特利尔地区的公共卫生总监德鲁因（Mylène Drouin）医生说，在过去的几十年中，公众与铅的接触已大大减少。

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她说，尽管蒙特利尔接触到铅的个人风险非常低，但仍需要立即采取行动，因为铅会导致儿童神经系统和发育上的问题，并会使成年人的血压升高，以及肾脏方面出现问题。

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铅对婴儿、幼儿、孕妇和老人来说是最危险的。

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市政府表示，在上世纪50年代开始，建筑商开始停止安装铅管。因此，优先查看的将是在 1950年建造的房子，包括住宅、Plex复式住宅，以及学校和日托中心。

负责市供水服务的莫里赛特（Chantal Morissette）表示，一旦决定哪些社区需要更换管道，则将提前3个月通知房主。

她说，如果房主决定自己换，则需要通知市政府，以便于规划。

互动地图

蒙特利尔还创建了一个互动地图 –  created an interactive map ，居民可以在其中查看自己的房屋是否有可能还有铅管。

如果有风险，市政府建议使用滤水器，直到水管被更换了为止。

(Charles Contant/CBC)

在购买过滤器时，重要的是要确保上面有 NSF / ANSI 53认证。

过滤器既可以安装在水龙头上，也可以与水壶一起使用。

该市表示，有上述认证的过滤器价格约为50加元。

低收入居民可以拨打市政电话 311，市政府将可以为免费提供过滤器。

蒙特利尔的公共卫生机构还建议说，做饭时用冷水，喝水时要先让水龙头里的水流几分钟后再喝。

（Colin Harris, Lauren McCallum / CBC）

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