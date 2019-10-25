英国集装箱藏尸案：警方拘捕第四名嫌疑人

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英国埃塞克斯郡警方星期五（10月25日）说，第四名涉嫌卷入集装箱藏尸案的嫌疑人被逮捕。本周三在伦敦东部格雷斯市的一个工业园，39具尸体在一辆卡车的货柜中被发现。警方起初判断他们全部是中国公民。但是现在有几个越南家庭联系越南驻英使馆和英国媒体，寻找在偷渡途中失联的亲人。其中至少有一名女子曾进入中国，然后才前往欧洲。警方现在表示，死者身份可能和最初的估计不完全一样。

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25岁的卡车司机罗宾逊（Mo Robinson）首先在星期三被拘留。星期五在英国北部的沃林顿市，一名38岁的男子和一名同龄女子被捕。随后警方在伦敦斯坦斯特德机场拘留了一名48岁的北爱尔兰男子。

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对尸体的身份鉴别正在进行中。据BBC报道，一名失联越南女子最后发出的短信是说她无法呼吸。这使她的家人怀疑她也身在发现尸体的集装箱中。

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英国每年从比利时进口大量新鲜蔬菜和水果，装载着冷冻集装箱的货轮源源不断地往返于两国港口。不知从什么时候起，蛇头发现这些集装箱和运送它们的货柜卡车可以被用来偷渡。2000年6月在英国港口城市多佛，警方在一辆运西红柿的卡车里发现60名中国偷渡客，但仅救活2人。

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（RCI avec Radio-Canada, Reuters, AFP, BBC）

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