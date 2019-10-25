BC省人好有福，2021年要有个探险公园

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不列颠哥伦比亚（BC）省户外运动爱好者们的福音来了： 2021年BC省东南部要开放一个新的探险公园，人们可以在里面从事许多探险运动.

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这个探险公园名为 Revelstoke Adventure Park，位于 Revelstoke 市以东大约 10 公里的 Greely Creek 地区。

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公园的首席执行官 Jason Roe 表示，公园占地 6 平方公里，将与 Revelstoke 避暑山庄 （Revelstoke Mountain Resort）接壤，人们将可以在那里从事攀岩、蹦极、山地自行车，以及在人造湖上冲浪和露营等活动。

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2021年春季开放

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Jason Roe 说，这个项目提出已经有 10 年之久，探险公园把项目书送交给省政府和所有相关的第一民族进行审查，并在 8 月份举行了公共听证会。当地政府最近批准了有关计划，允许在该地区进行商业活动，这个公园现在有望在 2021 年的春季开放。

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他接着说，下一步将要进行环境和工程评估，并在开发开始之前对横贯加拿大的高速公路进行改进，交通部已批准了高速公路改造计划。

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07 (CBC )

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