CMHC：加拿大房地产市场今后两年会不错

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corp表示，加拿大房地产市场在今后两年会继续回升的步伐。

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加拿大房贷和住房公司在其年度市场展望报告中说，加拿大的住房开工数量在去年和今年连续两年下降后，在今后两年中应该回升到20万套左右的水平。

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受益于加拿大家庭税后可支配收入的增加，加拿大住房销售量也应该打破2016年以来出现的下降局面。

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加拿大平均房价在2020年和2021年不但会上升，而且会超过2017年房地产市场高峰时期的平均房价。

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不过加拿大房贷和住房公司也指出了加拿大房地产市场面临的风险。最主要的风险是贸易战和加拿大家庭的高负债率，其次是可能会出现的银行利率上升和失业率上升的情况。

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