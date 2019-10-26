Medium称它将根据阅读时间而不是“赞赏拍手”数量来补偿作者

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Medium公司宣布对其合作伙伴计划进行重大变革，订户为独家内容的阅读付费，收入由作者分享。作者现在将“主要”根据阅读时间而不是拍手来获得报酬。

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在一篇文章中，来自Medium公司的艾玛·史密斯将阅读时间描述为“对质量和与读者共鸣的更密切的衡量”。她表示，阅读时间反映了所有读者的兴趣和行为，“不仅仅是那些记得去拍手赞赏的人”。这样省去了作者需要不断提醒粉丝点击“赞赏拍手”的麻烦。

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2017年，Medium首席执行官Ev Williams在解释合作伙伴模式时，他把这个付费模式描述为一个包含“拍手赞赏”和阅读时间的组合公式。但现在看起来阅读时间已经成为最重要的衡量标准。

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根据史密斯的帖子，Medium从2017年到现在为止已经向3万名作者支付了600多万美元。

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新的分配方式付给作者的金额将由一个有两个主要参数决定。这两个参数都以付费会员为对象。它们包括：



1. 付费会员花多长时间阅读你的文章

2. 会员每月阅读你的文章的时间有多少？按照文章阅读时间在总时间上的比例来将订阅费分配给作者。

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史密斯还表示，除了改变收入的计算方式之外，Medium还改变了收入的计算频率，从每周改为每天。

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在具体解释阅读时间时，Medium的文章中提到，所谓阅读时间是指某人积极阅读你的内容的时间。当用户阅读时Medium会注意区分短暂的停顿(比如在一段特别精彩的文章上逗留)和较长的停顿(比如走开去喝杯咖啡)。

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尽管有这些变化，史密斯指出“拍手赞赏”不会消失，她说，它们仍然很重要。“拍手赞赏仍然是读者支持他们喜欢的故事的一个很好的方式。当你的读者鼓掌时，他们会把你的故事推向更广泛的读者。随着越来越多的人阅读，你会赚到钱。”

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