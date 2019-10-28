星期六，香港抗议者在遮打花园集会，高举手机，齐唱《愿荣光归香港》。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

2019年：为什么抗议浪潮席卷全球？

作者 梁彦 |
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发表 2019年10月28日（星期一）15:12
更新 2019年10月28日（星期一）15:18
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从香港到巴西、智利、玻利维亚、西班牙、英国，2019年，抗议声浪席卷全球，究竟为了什么？

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加拿大广播公司CBC记者就全球范围内的抗议浪潮做了一个总结，发现有些是为了争取更大的政治自由民主权利，有些是因为经济困境，收入不均，也有为了地区独立，公平选举，更有不少气候危机引发的抗议。

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加拿大麦克马斯特大学的政治学教授奥布莱恩（Robert O’Brien）表示：“全球抗议浪潮高涨，其中的共同点是民众对于政府在政治与经济上感到不满。”

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经济原因引发抗议

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  1. 智利

106日开始，愤怒开始在南美国家智利蔓延，起因是政府宣布首都圣地亚哥的地铁票价升高4%

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五天之后，智利的杂货店遭到抢劫，人们开始囤积食物，而且造成12人死亡。

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抗议者迅速聚集，抗议物价高涨，要求政府提供更好的教育条件与医保，以及增加工资。

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很多人之前曾认为智利是个政治经济稳定的国家，但是，这个国家的经济不平等和收入差距比国际经合组织（OECD）的平均值高出65%

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随着抗议规模扩大，成千上万的民众走上街头，智利统统皮涅拉（Sebastián Piñera）终于出面道歉，并在本周一宣布取消国家的紧急状况，并要求内阁辞职。

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之前，他还承诺增加退休工资，降低处方药价格，以及保障最低工资每个月630加币（35万比索）。

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上周六，智利首都圣地亚哥，一名年轻示威者骑单车抗议。 (AP Photo/Rodrigo Abd)

  1. 黎巴嫩

1017日开始，黎巴嫩民众因为政府决定对WhatsApp网络通话收取服务费，而走上街头。

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和智利相似，因一件看似微小的事件，黎巴嫩民众抗议规模迅速扩大，抗议主题包括反对系统性腐败，公共服务不足，以及担忧经济危机等。

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民众集中在首都贝鲁特的烈士广场，学校停课，很多生意关闭。

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黎巴嫩总理哈里里（Saad Hariri）迅速承诺改革，包括削减政客收入，对银行增税 —— 这会令该国巨大的公众债务降低。

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而抗议者的反应是，政府行动太迟了，措施太不足了。

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因经济原因而上街抗议的国家还包括了厄瓜多尔海地等国。

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政治抗议

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  1. 香港抗议

三月份，香港特区政府决定通过《逃犯条例》，遭到民众强烈反对，引发大规模抗议。七月份，特区行政长官林郑月娥因压力宣布撤回条例，但是，抗议者希望得到更多民主权益的抗议行动有增无减。

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目前为止，香港抗议行动已经持续了近7个月，依然没有停息的迹象。而抗议者与警方的冲突出现升级。

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抗议者提出的五大诉求，除了撤回条例之外，还包括收回将抗议行动定性为暴动，对警方暴力展开独立调查，释放遭到逮捕的抗议者，以及实施政治改革进行真普选。

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香港抗议者在英国领事馆前机会，要求英国支持抗议者的诉求。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

  1. 玻利维亚大选

南美国家玻利维亚大选刚刚结束，但是，民众抗议浪潮高涨，指责宣布第四次连任的总统莫拉莱斯在大选中舞弊。

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目前，莫拉莱斯表示，将对选票重新进行审计，但似乎无法平息民众愤怒。反对派则要求大选第二轮投票。

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本周六，玻利维亚民众走上街头，抗议选举舞弊。(AP Photo/Juan Karita)

  1. 英国脱欧

2016年，英国脱欧公投成功，导致民众分裂，支持与反对脱欧阵营轮番上街。反对脱欧者认为脱欧公投受到误导与欺骗，而支持者认为，公投结果没有得到应有的尊重。

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本周一，欧盟同意将英国脱欧期限推迟至明年131日。而英国首相约翰逊寻求在年底提前举行大选。

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上周日，成千上万支持西班牙统一民众在巴塞罗那集会，呼吁国家团结。 (AP Photo/Bernat Armangue)

  1. 加泰罗尼亚独立

2017年，西班牙经济富庶的加泰罗尼亚地区发起过一次独立公投，西班牙政府随即宣布公投非法，并起诉了独立公投的多位领导人物。

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10月中，西班牙最高法院对12名加泰罗尼亚地区的独立派领导人或是活动人士进行宣判，分别判处他们9年至13年的重刑，引起当地民众在巴塞罗的抗议游行，并出现暴力行为

此外，就政治议题举行抗议的国家还包括了埃塞俄比亚、洪都拉斯、几内亚等。

气候变化
与此同时，全球气候危机抗议规模越来越大，尤其是有大批年轻人被鼓动起来，积极投入抗议行动。

在北美，超过百万人走上街头，抗议政府在气候变化上不作为。

瑞典16岁的环保人士格蕾塔出现在在加拿大的蒙特利尔和温哥华气候危机的抗议人群中。

PHOTO : THE ASSOCIATED PRESS / RICHARD DREW

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