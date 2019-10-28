加拿大作家阿特伍德捐出布克奖金资助原住民教育

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加拿大著名作家玛格丽特.阿特伍德（Margaret Atwood）的新作《遗嘱》（The Testaments）本月和一位英国作家共同获得布克奖，两人分享5万英镑的奖金。阿特伍德在获奖后表示，她将把自己的2万5千英镑（约合4万2千加元）捐给一个资助原住民学生的公益组织“Indspire”。该组织向加拿大原住民学生提供奖学金、助学金和其他资助项目。

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Inspire的负责人杰米森（Roberta Jamieson）说，他们对阿特伍德的决定感到兴奋，将把这笔捐款的使用情况告诉她。 这不是阿特伍德第一次与该组织合作。今年早些时候，她为了纪念一位逝世的原住民朋友，在该组织设立了一个奖学金基金。

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阿特伍德出版于1985年的反乌托邦小说《使女的故事》曾入围布克奖，在被改编成电视剧后大火。《遗嘱》是该书的续集，9月份出版后在加拿大打破图书销售记录。

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与阿特伍德的《遗嘱》共同获得今年的布克奖的是英国作家Bernadine Evaristo的小说《女孩，女人，其他》（Girl, Woman ,Other）。

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（RCI with CBC Books）

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