卡尔加里市为退伍军人建房，设立 “老兵村”

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在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里（Calgary）市的东南部，新建成了15 栋整洁的小房子，房子的外面部分用木头制成，涂着不同颜色的漆。

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加拿大广播公司报道说，这是卡尔加里市的 “老兵村”，专门接纳流落街头的退伍军人，这是由 “英雄住房基金会”（Homes for Heroes Foundation）以及 Mustard Seed 和 ATCO 等机构合作开展的一个项目。

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(Erin Collins/CBC)

本星期五（11月1日），将有 15 位退伍军人搬进这些小房子，这些退伍军人中，有参加过朝鲜战争的老兵，也有参加过阿富汗行动的军人。

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报道说，“老兵村” 位于卡尔加里（Calgary）东南部的森林草坪（Forest Lawn），在第36街和第八大道 S.E 的拐角处，每个房子居住面积 275 平方英尺，里面提供完备的设施，厨房卫生间都有。

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在老兵村里，还设有一个社区花园，纪念馆，以及一个咨询中心

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住进村里的老兵们可以获得一对一的咨询，以及其他的服务。

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军人退役后难适应

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“老兵村” 的住房设计与军营的模式有些相近。

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多年来一直在从事支持老兵工作的退休军警唐·麦克劳德（Don Mcleod）说，许多退伍军人都流落街头，我们要做的第一件事就是给他们提供一个对他们来说熟悉的居住环境，这是一个重要的起点。

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麦克劳德将在村里为住在老兵村的退伍军人提供咨询，他说，许多退伍军人在服役后都难以适应民间生活。

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麦克劳德说：

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从服兵役转到民间的日常生活会给他们带来冲击，因为这是两个完全不同的系统。有些人在离开军队后感到自己一下子失去了支持，有些人因参加过的军事行动而有心理上的创伤，不知应到哪里寻求帮助，这种情况可以导致他们染上酒瘾等，最后变成流落街头，无家可归。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着表示，新建立的老兵村将为这些人提供一个解决方案，为他们提供获得支持的必要空间。

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在一起更有力量

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戴维·霍华德（David Howard）是 “英雄住房基金会” 的主席兼联合创始人，他说，每所房屋的门外都有一块牌匾，专门用来纪念那些在军事行动中牺牲的军人。

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霍华德的祖父是第二次世界大战的老兵，曾遭受创伤后应激障碍 PTSD 的困扰， 他参与支持退伍军人的各种行动已经有好几年了，他与卡尔加里市的慈善家和企业家穆雷·麦肯（Murray McCann）一起发起了这项倡议。

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霍华德说：

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我所看到的是，为我们国家去服役的军人回来了，但我们却不再管他们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍华德接着表示，卡尔加里市很快批准了这个项目，而且以折扣价拨给了他们建房用的土地，让他很受鼓舞。

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他说，加拿大人非常热衷于帮助那些退伍后的军人，这个老兵村就是一个证明。

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最近，“英雄住房基金会” 已经在埃德蒙顿（Edmonton）市购买了一块土地，也将建立一个 “老兵村”， 据霍华德估计，每个老兵村的建造成本在 350 万加元到 500 万加元之间。

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戴维·霍华德说：

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希望加拿大的其他城市也为退伍军人建立类似的住房，我们在一起才能变得更强大，才能互相支持。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Jennifer Dorozio / CBC）

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