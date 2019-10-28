温尼伯市 2019 年凶杀案死亡人数大增

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加拿大的温尼伯市在最近 3 周内发生了 7 起凶杀案。

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在从本周六晚到周日凌晨 （（10月26-27 日）的 4 个小时内，就发生了 3 起凶杀，警方发言人罗布·卡佛（Rob Carver）称这一系列暴力事件 “令人感到震惊和恐怖”。

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星期六晚上，在廷德尔公园 Tyndall Park 附近一个街区举行的万圣节派对上，一名14岁少女被刺伤后死亡，一名18 岁妇女因刺伤被送进医院，目前在康复中。

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在另一起事件中，两名男子在温尼伯 Centennial 区附近的一条后巷被发现死亡。

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另外，周日下午，有人对着位于北区的一所房子开枪，导致1名婴儿和3名成人受伤，但无生命危险。

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加拿大广播公司报道说，2019 年截至到本周一（10月28日）上午，温尼伯市已经发生了 36 起凶杀案，接近 2011 年的 41 起凶杀案记录。

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对于城市的安全性，警方发言人罗布·卡佛表示，今年的凶杀案激增，绝大多数与个人选择的生活方式有关。

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他说，如果一个人不参与帮派，不参与犯罪活动，不买卖毒品，那在这个城市里会是安全的。

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（CBC）

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