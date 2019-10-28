火爆音乐剧《汉密尔顿》多伦多上演：一票难求，粉丝清晨排队

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百老汇最火爆的音乐剧《汉密尔顿》将于明年二月在多伦多正式上演，这也是该剧第一次出现在加拿大舞台上。

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今天（星期一），该剧在Ed Mirvish剧场提前售票。

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多伦多的《汉密尔顿》忠实粉丝一大早冒着寒风前往剧场购票。从大清早开始，不断有粉丝加入队伍。

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《汉密尔顿》于2015年在百老汇上演，迅速成为最受瞩目的音乐剧。在纽约百老汇，不仅一票难求，而且票价昂贵。

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这两年开始，《汉密尔顿》开始在其他一些城市巡回演出，包括了芝加哥、旧金山、伦敦、以及波多黎各等城市演出，以飨观众。

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这部音乐剧描述美国的立国者之一汉密尔顿 （Alexander Hamilton）的经历。汉密尔顿是来自加勒比海的移民，美国独立战争期间，他成为总统华盛顿的首席助理，也是美国第一任财政部长。

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音乐剧的创作者Lin-Manuel Miranda自己也是移民后代，他的创作融合了多种现代音乐形式，比如嘻哈、节奏布鲁斯、以及流行音乐，而成为一部非传统的独特音乐剧。

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这几年来，该剧获得过普利策奖的最佳戏剧奖，11项托尼奖，以及格莱美大奖。

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