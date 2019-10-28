蒙特利尔模特 “僵尸男孩” 的死亡被裁定是事故

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加拿大蒙特利尔市的模特和艺术家里克·格内斯特（Rick Genest），人称 Zombie Boy “僵尸男孩” 的死亡，已被裁定为属于事故。

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蒙特利尔验尸官办公室于星期一（10月28日）发布验尸报告，给出了上述结论。

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2018 年 8 月1 日，里克·格内斯特从蒙特利尔市 Plateau–Mont-Royal 区一房子的阳台上掉下来后死亡，最初有传言说他是自杀。

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吉尼斯纪录保持者

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里克·格内斯特更为人所知的艺名是 Zombie Boy “僵尸男孩”，他从头到脚都是纹身，把自己纹成了一具僵尸，头部上纹有大脑，身体上纹有骨骼，以及昆虫。

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他以身体上有 176 个昆虫纹身和 139 个人类骨骼纹身而打破吉尼斯世界纪录。

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里克·格内斯特的人体艺术吸引了很多时装设计师的注意，他曾经在巴黎和柏林举行的高端时装秀上担当模特。

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2011年，美国歌星 Lady Gaga 在一个歌曲视频中也聘用了里克·格内斯特，这首歌是 Born This Way – 生来如此。

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（CBC）

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