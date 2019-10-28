IS领导人巴格达迪之死可能引起该组织的报复行动：安全专家警告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“伊斯兰国”领导人巴格达迪星期六（10月26日）夜里在一次美军突袭行动中丧生。这次行动被视为一次美国外交的重大胜利，特朗普星期天特意为此召开新闻发布会，详细描述巴格达迪如何死去。一些加拿大安全专家警告说，根据以往的经验，“伊斯兰国”组织可能会通过潜伏的成员在北美和中东策划报复行动。这些行动很难提前预防。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

金斯顿市皇后大学的激进组织专家Amarnath Amarasingam在接受CBC采访时说， 为了给公众造成他们仍然活跃、仍然构成威胁的印象，恐怖组织可能会在短时间内增加袭击活动。过去这些活动主要在欧洲和其他地方，但加拿大也有过数起。责任者主要是“伊斯兰国”组织在西方国家的支持者和“孤狼”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年9月30日在埃德蒙顿，一个男子开车撞伤5人。警方事后在他的车上发现一面“伊斯兰国”旗帜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队在过去五年中一直在参加打击“伊斯兰国”武装的行动。目前仍有250名加拿大军人在伊拉克执行培训任务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada