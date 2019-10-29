分心驾驶：导致致命车祸的重大因素

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根据加拿大安大略省交通伤害研究基金会（ Traffic Injury Research Foundation ，TIRF）的统计数据，在加拿大的某些地区，分心驾驶造成的死亡人数已经超过了由酒后或吸毒后驾驶造成的死亡人数。

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仅在安大略省进行一项调查表明，今年到目前为止，安省因分心驾驶导致的死亡人数为 44 人，因酒精或吸毒驾驶造成的死亡人数为 34 人。

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安大略省政府的数据显示，自 2000 年以来，安省因分心而导致的致命车祸数量翻了一倍。

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除了导致人员伤亡的车祸外，与分心驾驶有关的各种撞车事故也在增多，这不仅包括智能手机的使用，还包括边开车边吃东西、边化妆或调收音机频率等等，这些事故都在推高购买汽车保险的价格。

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一些加拿大人说，由于分心驾驶出车祸，现在保险公司已经拒绝给他们提供全面车险或撞车保险。

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光说别人不说自己

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一说到分心驾驶，开车的人似乎总是喜欢把矛头指向别人。

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在由保险公司 Desjardins Insurance 委托进行的一项全国性最新调查中，有93％的人说他们 “很少或从来没有” 在开车时用手机，与此同时，84％的人称， “经常或总是” 看到有人在开车时用手机。

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交通伤害研究基金会的传媒总监凯伦·鲍曼（Karen Bowman）说，现在的情况是，开车的人都知道不能分心驾驶，但又控制不住自己，存在侥幸心理。

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凯伦·鲍曼（Karen Bowman）的女儿在8岁时因一起车祸而严重受伤，这起车祸就是因为另一位开车者分心而导致的。

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鲍曼说：

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哪怕你瞥一眼手机，也可能造成灾难性的后果。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

惩罚增加

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现在，加拿大有几个省都增加了对分心驾驶的罚款。

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在安大略省，分心驾驶将被处以 615 加元的罚款，以及 3 天停止开车。之后，需要再支付280加元重新启动驾照，同时保费会增加。

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加拿大广播公司的记者最近跟着安大略省警察局（OPP）的警察，乘坐一辆没有标记的警车，参加了一次专门检查分心驾驶开车者的行动。

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在安大略省的高速公路上，警方在短时间内就截停了 4 名分心驾驶的人，并向每名驾驶员发放了罚单。

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警官埃德·乔斯特拉（Ed Jouwstra）指出，去年，安省警察局总共开出了 13,500 张分心驾驶罚单。

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他说，每个人都知道开车时不能用手机，但用的人似乎越来越多。

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他接着说，人们好像是上了瘾，一听到电话发出颤动或声响，似乎就必接不可。

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警察同时表示，若发现有人在开车时低头，甚至是短暂地低头，他们就会赶上去叫停，如果有人在等红灯时用手机，也是违规。

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分心驾驶导致保险升高

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保险公司 – 合作集团 （Co-operators Group）的首席运营官丽莎·古格莱蒂（Lisa Guglietti）表示，在过去两年中，我们注意到因分心导致的撞车一直在增加，因此我们开始加强教育。

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例如，该公司已在赞助交通伤害研究基金会在公立学校就分心驾驶进行的一系列安全讲座。

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保险公司的人士表示，分心驾驶导致撞车，将会使开车者的保险费用大幅提升。

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例如，一名 18 岁的男性若因分心驾驶而撞车，其保费会从每年约 3,000 加元跃升至 5,500 加元，增幅为 75％。

安大略省警察局的警官埃德·乔斯特拉（Ed Jouwstra）说，解决方案其实很简单，开车前把手机放进后备箱或放在后座上，让自己够不到，因为手机的诱惑力实在是太大了。

（Dianne Buckner / CBC）

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