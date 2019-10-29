被中国政府关押已经10个月的康明凯和斯帕弗(Associated Press/International Crisis Group/Canadian Press)

加拿大新任驻华大使探访已被关押10个月的两名加拿大人

作者 亚明 |
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发表 2019年10月29日（星期二）09:47
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加拿大广播公司报道说，加拿大新任驻华大使多米尼克·巴顿（Dominic Barton）上个星期对被关押的两名加拿大人进行了领事访问。

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加拿大广播公司的消息是来自一位不愿透露姓名的政府高级官员。他透露， 巴顿大使分别于1025日探访了康明凯（Michael Kovrig）， 28日探访了迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）.

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9月份开始出任加拿大驻华大使的Dominic Barton(Paul Chiasson/Canadian Press)

这是巴顿9月份出任驻华大使以来，首次探访两名被关押的加拿大人。

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康明凯曾是一名职业外交官，斯帕弗则是一位商人。他们是在去年12月加拿大警方在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟之后，被中国当局以间谍罪的罪名逮捕的。

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加拿大外交部称，自从两名加拿大人被拘留以来，加拿大使馆官员已经进行了13次领事访问。这种访问是探视性质，包括评估健康状况、提供法律指导、确定拘留的性质以及帮助被拘留者与亲人交流。

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加拿大外交部说根据《隐私法》的规定，不能提供更多信息。而外交部长弗里兰德（Chrystia Freeland）在今年夏天东盟外长会议期间与中国外交部长王毅举行会晤后，就说希望将中加之间的谈判保持在一种秘密状态。她甚至在一份声明中说：在此事上若想与中国的谈判获得成果，那最好的方式是不要公开讨论”

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外交部长弗里兰德在这个月初接受加拿大广播公司“权力与政治”电视评论节目采访时说，“对新任驻华大使来说，探访两名被关押的加拿大人是当务之急。加拿大使馆每月都会对康明凯和斯帕弗进行领事访问，这对被拘留的加拿大人“非常重要”。

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