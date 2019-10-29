（CP/Frank Gunn）

哗变前夜？一些加拿大保守党议员希望党领袖希尔尽快辞职

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月29日（星期二）15:59
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

大选落败或结果不如预期对每个党领袖来说都是一个信任危机。这个危机的大小要看他或她与总理位置的距离。一般说来，本来就不可能成为执政党的小党对党领袖要宽容一些。但是加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）不同，他是加拿大总理的两个候选人之一。上星期大选揭晓后，党内不断传出希望他引咎辞职的声音。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最新的呼声来自魁北克省。一些没有透露姓名的该省保守党人士说，希尔最好在圣诞节之前就辞职。与此同时，安大略省奥克维尔选区的保守党候选人特伦斯.扬（Terence Young）在接受《环球邮报》采访时也表示，希尔不应再恋栈。他很努力，人也不错，但就是没法跟选民沟通。杨希望前保守党副党魁保罗.麦凯（Paul MacKay）出山竞选党领袖。54岁的麦凯曾在哈珀政府中历任外长和国防部长等要职，2015年退出政坛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党候选人特伦斯.杨（左）（CP/Sean Kilpatrick）

魁北克省：原以为可以迎来蓝色浪潮

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党将在明年四月份的全党大会上举行信任投票。现在希尔的反对者分为两派。一派认为应该等到那时。如果希尔获得的票数不过半，到时候自然只能辞职。另一派认为，此事不易久拖。等到明年四月再来解决这个问题，意味着今后半年内保守党将无暇顾及其他议题。而且现在是少数党政府，这意味着下一届大选极有可能等不到四年后。新的党领袖越早上台，就可以越早做准备。在加拿大，联邦少数党政府的平均寿命是一年零八个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们心目中可以取代希尔的人选除麦凯外，还有前保守党临时党领袖安布罗斯（Rona Ambrose），前移民部长、现任阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）和前新不伦瑞克省长贝尔纳.洛德（Bernard Lord）等人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，保守党这次在魁省只丢掉两个议席。但是许多党内人士和支持者本来以为可以在该省掀起一股蓝色（保守党的标志色）浪潮的。一位支持者说，保守党今年的魁省团队其实很强。省分部负责人阿兰.雷耶（Alain Rayes）在过去两年中走遍全省，接触选民，物色候选人，干得非常出色。而特鲁多政府不断遇到麻烦，给保守党收复失地创造了大好机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在法语电视辩论中。（CP/Adrian Wyld）

他们认为，希尔在堕胎问题上的立场和在法语电视辩论中的表现让保守党失去了许多魁北克选民的支持。一位保守党支持者说，希尔在那场电视辩论中“就像一只狍子跑上了高速公路”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特伦斯.扬：问题出在党领袖身上

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

扬曾在2008-2015年期间担任奥克维尔选区的议员。他认为，在今年的大选中，保守党的竞选策略和竞选纲领都没有问题。问题出在党领袖身上。他在竞选期间没有遇到过一个表示喜欢希尔的选民，倒是有许多人表达了相反的看法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党在这次大选中获得的选票总数超过了自由党。希尔强调这一点，并表示对大选结果的许多方面是满意的。但是扬认为，只赢了一半跟失败没什么不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔不乏支持者

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔已经明确表示他无意辞职。尽管自大选揭晓后保守党内不断有质疑他的声音出现，但是除信任投票外，该党并没有一个可以让反对者迫使他辞职的机制。更重要的是，希尔在加拿大中部三省有众多的支持者。他们在明年四月的信任投票中未必会抛弃他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在魁北克省竞选。（CP/Frank Gunn）

支持希尔的保守党议员古德认为，现在大选刚过，不应急着下结论。现在最重要的不是换领导人，而是反思和接受教训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民调分析人士格勒涅曾说，在对待败选领袖的态度上，从未执政的新民主党比较宽容。它的领导人的任职时间平均下来是2.8次大选。但是保守党及其前身（进步保守党，改革党和加拿大联盟党）就没那么客气了。保守党败选领袖的平均任职时间不过1.6次大选，这意味着该党很少给败选的党领袖第二次机会。不过，成功当选的党领袖的平均任职时间达到3.8次大选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为何老将皆袖手？加拿大保守党和新民主党的党领袖竞选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个总理候选人：加拿大保守党领袖希尔，加拿大人对他了解多少？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Globe and Mail, Philippe-Vincent Foisy, Marieke Walsh, Daniel  Leblanc）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Exploitation minière: 1ère certification ECOLOGO pour une entreprise canadienne

RCI | English

Canadian adults get a failing grade for physical activity

RCI | Español

Les fleurs oubliées – Las flores olvidadas

العربية | RCI

لبنان: إلى أين يؤدي باب استقالة الحكومة؟