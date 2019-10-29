哗变前夜？一些加拿大保守党议员希望党领袖希尔尽快辞职

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大选落败或结果不如预期对每个党领袖来说都是一个信任危机。这个危机的大小要看他或她与总理位置的距离。一般说来，本来就不可能成为执政党的小党对党领袖要宽容一些。但是加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）不同，他是加拿大总理的两个候选人之一。上星期大选揭晓后，党内不断传出希望他引咎辞职的声音。

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最新的呼声来自魁北克省。一些没有透露姓名的该省保守党人士说，希尔最好在圣诞节之前就辞职。与此同时，安大略省奥克维尔选区的保守党候选人特伦斯.扬（Terence Young）在接受《环球邮报》采访时也表示，希尔不应再恋栈。他很努力，人也不错，但就是没法跟选民沟通。杨希望前保守党副党魁保罗.麦凯（Paul MacKay）出山竞选党领袖。54岁的麦凯曾在哈珀政府中历任外长和国防部长等要职，2015年退出政坛。

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魁北克省：原以为可以迎来蓝色浪潮

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保守党将在明年四月份的全党大会上举行信任投票。现在希尔的反对者分为两派。一派认为应该等到那时。如果希尔获得的票数不过半，到时候自然只能辞职。另一派认为，此事不易久拖。等到明年四月再来解决这个问题，意味着今后半年内保守党将无暇顾及其他议题。而且现在是少数党政府，这意味着下一届大选极有可能等不到四年后。新的党领袖越早上台，就可以越早做准备。在加拿大，联邦少数党政府的平均寿命是一年零八个月。

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他们心目中可以取代希尔的人选除麦凯外，还有前保守党临时党领袖安布罗斯（Rona Ambrose），前移民部长、现任阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）和前新不伦瑞克省长贝尔纳.洛德（Bernard Lord）等人。

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实际上，保守党这次在魁省只丢掉两个议席。但是许多党内人士和支持者本来以为可以在该省掀起一股蓝色（保守党的标志色）浪潮的。一位支持者说，保守党今年的魁省团队其实很强。省分部负责人阿兰.雷耶（Alain Rayes）在过去两年中走遍全省，接触选民，物色候选人，干得非常出色。而特鲁多政府不断遇到麻烦，给保守党收复失地创造了大好机会。

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他们认为，希尔在堕胎问题上的立场和在法语电视辩论中的表现让保守党失去了许多魁北克选民的支持。一位保守党支持者说，希尔在那场电视辩论中“就像一只狍子跑上了高速公路”。

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特伦斯.扬：问题出在党领袖身上

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扬曾在2008-2015年期间担任奥克维尔选区的议员。他认为，在今年的大选中，保守党的竞选策略和竞选纲领都没有问题。问题出在党领袖身上。他在竞选期间没有遇到过一个表示喜欢希尔的选民，倒是有许多人表达了相反的看法。

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保守党在这次大选中获得的选票总数超过了自由党。希尔强调这一点，并表示对大选结果的许多方面是满意的。但是扬认为，只赢了一半跟失败没什么不同。

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希尔不乏支持者

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希尔已经明确表示他无意辞职。尽管自大选揭晓后保守党内不断有质疑他的声音出现，但是除信任投票外，该党并没有一个可以让反对者迫使他辞职的机制。更重要的是，希尔在加拿大中部三省有众多的支持者。他们在明年四月的信任投票中未必会抛弃他。

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支持希尔的保守党议员古德认为，现在大选刚过，不应急着下结论。现在最重要的不是换领导人，而是反思和接受教训。

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民调分析人士格勒涅曾说，在对待败选领袖的态度上，从未执政的新民主党比较宽容。它的领导人的任职时间平均下来是2.8次大选。但是保守党及其前身（进步保守党，改革党和加拿大联盟党）就没那么客气了。保守党败选领袖的平均任职时间不过1.6次大选，这意味着该党很少给败选的党领袖第二次机会。不过，成功当选的党领袖的平均任职时间达到3.8次大选。

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（RCI avec Radio-Canada, Globe and Mail, Philippe-Vincent Foisy, Marieke Walsh, Daniel Leblanc）

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