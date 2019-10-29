多伦多警察局长Mark Saunders(Christopher Katsarov/The Canadian Press)

多伦多警车上，一名戴上手铐的犯罪者掏出了手枪

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月29日（星期二）14:45
更新 2019年10月29日（星期二）14:47
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一名戴着手铐的男子被警察押上巡逻警车后，居然在车的后座上能够掏出手枪，这是星期日在多伦多发生的奇事。警方已展开全面调查。

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多伦多警方周二表示，事件发生在市中心的滨湖地区。当时，一名男子因涉嫌在酒吧和餐馆林立的街上违章驾驶而被巡逻警车拦截。

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警方在新闻稿中说，当时警察对这名38岁的男子进行了拍身搜查，并戴上了手铐。但当警官开车将其送到附近的派出所路上，听到有东西掉落到地上的声音。

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警察于是停车，打开后门时，居然在该男子脚前看到了一把半自动手枪。

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警察再查看巡逻警车上的监控摄像头， 发现这名嫌犯竟然带着手铐从腰里掏出了枪， 但随后滑落到地上。 加拿大广播公司已经获得这一事件的视频。

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多伦多警察局长马克·桑德斯（Mark Saunders）在一份声明中说：“警官在对被告进行搜查时，并未发现枪支。该事件正在调查中，以评估这是培训不够还是纪律问题”。

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目前尚不清楚这名男子是如何向警官隐瞒武器的，但警方表示，他们已向其他警官发出安全通知，警告他们这起案件的发生。

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该被告面临九项刑事指控，其中大多数与枪支有关。

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周二，多伦多市长约翰·托里（John Tory）称该事件“令人不安”，并表示这种情况可能使一线官员和公众受到伤害。托里说：“这肯定会使警官处于危险之中”。

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