12岁的Nathan MacNevin拿着他的新书， 后排自左至右为绿党省议员 Karla Bernard, 自由党临时党领 Sonny Gallant以及现任省长 Dennis King. (Sarah Keaveny-Vos/CBC)

爱德华王子岛12岁男孩出版讲民主政治的童话书

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月29日（星期二）14:18
更新 2019年10月29日（星期二）14:19
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加拿大的全国大选刚刚尘埃落定。那些还没到投票年龄的孩子们并不只是旁观者，他们也在校园里模拟投票。今年全国有110万中小学生参加。而令人惊讶的是，他们投票的结果与成人投票的结果非常相近。也是自由党获得获得票数最多，也是没超过半数。对另外几个党投票的结果出入略大一些。

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组织中小学生模拟投票的教育慈善组织“文明选举”（CIVIX）的负责人丹·阿兰（Dan Allan）说，2011年时，学生模拟投票的结果是保守党胜出， 组成多数政府；2015年是自由党多数政府。那两次的投票结果都与实际大选结果很相近。他说：“加拿大的年轻人现在已不止是作为旁观者，他们也了解大选的信息，也在加入进来。这次结果就表明他们一旦有了投票权，会如何履行他们的权利”。

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就在这样的氛围里，爱德华王子岛出现了一名小学生，以童话的形式出了一本书，向同学们讲述民主选举制度。这名小学生名叫内森•麦克奈文（Nathan MacNevin）。12岁的他已经认识到生活在民主国家中有多么重要。他说：“我相信孩子们应该从小就学习政治，它很有趣，我很喜欢”

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12岁的Nathan MacNevin出版的新书(Sarah Keaveny-Vos/CBC)

而他出版的那本讲述民主政治的书，则是从一次作业开始的。

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去年春天，内森在小学读6年级，他的老师菲姆克·哈克斯（Femke Hakkers）在班上要求学生写一个可以变成图画书的故事。

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内森说：“那时正值省选期间，我发现政治非常有趣，所以我决定就写政治和民主的基本概念”

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内森写出的故事是关于一个动物王国，该王国决定结束君主制并举行有史以来的第一次民主选举。来自动物王国各个地区的候选者都竞相表明自己的政治主张，想竞选成为新总理。

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哈克斯老师非常喜欢内森的这种将选举进程栩栩如生讲述出来的方式。她说：“对孩子们来说，政治是一个困难的话题，即使对于很多成年人来说也是如此。因此，我非常高兴内森成功地将它放入一本我知道将与孩子们联系在一起的图画书中”

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内森的两位老师也受邀到省长办公室。 左为他6年级的老师哈克斯， 中为他五年级时的老师布朗谢。(Sarah Keaveny-Vos/CBC)

内森5年级时教过他的另一位老师勒妮·布朗谢（Renée Blanchette也为她教过的这名学生感到骄傲。她说“我认为这本画册是出色而有趣的，非常平衡。我读过他写的很多作业。而这篇恰好是在举行省选期间。这似乎更有意义”。

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布朗谢决定将内森写的故事转给新当选的省长和所有爱德华王子岛的政党领袖。她希望这些政客们知道他们在政治言论中定下的基调很重要。

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而新当选的省总理丹尼斯·金（Dennis King）一看到这个画稿，就给予了高度评价。他说：“看到这本书后想到的第一件事，就是这位六年级的作者以后也会成为省总理。我认为他做了一件了不起的事，讲述的故事如此全面，详细而动人。他描述的是一次非常文明的选举。甚至意味着，如果我们能够继续抛弃政治的党派性质，做对民众最有利的事，我们将感到非常高兴。而这就是内森在书中所传达的信息，我对此感到无比震惊”。

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内森拿着自己的书在省长办公室。（Sarah Keaveny-Vos/CBC)

省总理看来是真的感兴趣，他决定联系出版社将其出版发行。书名就定为《伸上讲台的爪子》。出版之后寄给全省中小学，并在省图书馆系统中流通。省图书馆还把此书的英语和法语版放到了网站上，以方便更多人阅读。

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《伸上讲台的爪子》出版之后，内森受到省长的邀请去给省长送书，并与省长在办公室共进午餐。他的父母和老师也同时受到邀请。参加的还有省自由党临时领袖桑尼·加兰特（Sonny Gallant）和绿党的省议员卡拉·伯纳德（Karla Bernard）。省总理还说，打算将这本书也寄给联邦各政党的领袖和这次大选中唯一胜选的独立议员乔迪•威尔逊•雷博尔德。

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内森看到这样的安排很高兴，他说：“我就想让大家都知道，投票真的很重要，每个人的选票都会起作用，无论是你想要什么，需要什么，都要通过投票去达到”。

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内森的两位老师非常高兴看到学生的作品受到如此欢迎。并说要感谢他，让岛上许多其他的孩子也能学到民主政治的知识。

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