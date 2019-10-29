老年人练体操有益于改善身体平衡和协调：温哥华一家体育中心推出老年体操课

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

通常去温哥华市凤凰体操馆训练和上课的大部分是少年儿童。但是该中心从10月17日起推出了一项面向65岁以上老年人的免费体操课。授课老师在接受CBC采访时介绍说，这门课是针对老年人的需要设计的，你在教室里见不到电视上常见的把杆和蹦床。这门课的目的是为了帮助老年人改善平衡和加强力量，让身体更灵活。练习包括拉伸和倒走。还有些练习是为了防止摔倒和帮助老人在一旦摔倒时如何更容易地站起来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位77岁的学员说，如果她想保持腿脚灵便，就必须坚持运动。她希望体操课能让她身体更灵活平衡，更有力气。因为她有两个年幼的孙子，要跟他们一起玩，身体可不能差。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

练习之余，体操馆还组织这些老年学员和儿童班的孩子们互动。这给他们带来了极大的快乐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老年体操班用英语授课，每星期四上午11点上课，每次一个小时。从10月17日到12月19日的课已经满员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华市政府网站上关于老年体操课的介绍

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挑战年龄：加拿大的中老年花样滑冰运动员

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, The Early Edition, Rachel Sanders, Maggie MacPherson）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada