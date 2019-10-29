落选议员将从议会获得最高可达1万5千加元的资助：另一种重返社会

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上个星期加拿大联邦大选结束后，共有48名各党议员没能重新当选。议会众议院的财政预算中有一笔钱专门用于帮助他们的项目。无意再次参选的议员也可以获得同等的帮助。

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在大选结束后的十二个月内，落选议员和前议员们可以通过这个项目获得职业咨询和最高可达15000加元的经济资助。这笔钱的用途包括职业培训，重返大学，为工作面试在加拿大境内旅行的机票等等。

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上个星期重新当选的自由党议员霍兰德（Mark Holland）回忆说，他在2011年大选中落选时，感觉就像“时速一百公里的车撞上了一堵墙，一切都停止了”。多亏有这个议会协助落选议员的项目，他才重新振作起来，翻出尘封的简历，投入职业培训，最后在一家基金会找到了工作。他认为这个项目非常重要。

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（RCI with CBC News， Catharine Tunney）

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